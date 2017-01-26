26 Ocak 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Teknoloji
Akıllı Cihazlar

Mobile yeni Pokemon oyunu geldi!

Tarih:
Bir yorum bırakın
8 Görüntüleme
Mobile yeni Pokemon oyunu geldi!
Haber İçi Üst

Pokemon GO ile dünya genelinde yeniden büyük bir sükse yapan Pokemon, yeni oyunlar ile mobil kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor.

Bugün sürpriz bir şekilde Japonya’da yer alan Pokémon Duel oyunu tüm dünya genelinde indirime sunuldu.

Strateji türünde olan Pokémon Duel’de, Pokemon figürlerini kullanarak rakiplerinize karşı savaşıyorsunuz. Lig maçlarının yer aldığı Pokémon Duel, online olarak oynanabiliyor.

Oyunda Düelloları kazandıkça yeni figür ve eşyalara sahip oluyorsunuz. Düellolar sırasında diğer Pokemon oyunlarında olduğu gibi maksimum 6 tane Pokemon bulundurabileceğinizi belirtelim.

Uygulama içi satın alma seçeneklerini kullanarak Gem’ler satın alabilir ve elinizi güçlendirebilirsiniz.

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil