KKTC Uluslararası Turizm Platformlarında temsil ediliyor.Turizm ve Çevre Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları

kapsamında Hollanda Uluslararası Vakantiebeurs Turizm ve Rekreasyon fuarı ile aynı tarihlerde gerçekleştirilen Avusturya’nın en önemli turizm fuarı “Ferien

Messe Wien”de temsil edildi.

160 bin civarında ziyaretçinin katıldığı fuara, 70 ülkeden 835 temsilci katıldı.

Özellikle Avusturya ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden turizm profesyonelinin

yer aldığı fuarda gerçekleştirilen etkin tanıtım faaliyetleri ve kurulan ilişkiler

sonucunda Avusturya’dan ülkeye gelecek turist sayısında artış yaşanması

bekleniyor.

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) sektör temsicileri de fuar süresince Kuzey Kıbrıs hakkında tanıtıcı bilgiler verdi.

Ziyaretçilerin Kuzey Kıbrs’a olan ilgilerinin artmasını sağlan tanıtıcı reklam filmlerinin yayınlandığı, KKTC standında Almanca ve İngilizce genel bilgi broşürlerinin dağıtıldığı fuarda, ziyaretçilere ülke kültürüne özgü tatlar ikram edildi.