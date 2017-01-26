Kıbrıslıların gücü yok Amerika devreye giriyor

Kıbrıs Sorunu, sadece Rumlar ve Türkleri ilgilendiren bir iç sorun değildir.

Bu sorun, Orda Doğu ve Doğu Akdenizdeki Enerji Politikalarıyla doğrudan bağlantılı bir dış sorundur.

Kıbrıslıların tümü, uzlaşmak isteseler bile, uzlaşma planları DIŞ GÜÇLERİN çıkarına değilse, bu planın yaşama şansı yoktur.

Aynı şekilde, her iki taraf uzlaşmama yönünde eğilim gösterdiklerinde de, bunu ilelebet sürdürme şansları yoktur.

Her durumda çözüm planı ve şekli DIŞTAN EMPOZE EDİLECEKTİR.

Kıbrıs görüşmelerinde, artık toplum liderlerinin değil, GARANTÖR ÜLKELERİN , masada TARTIŞIYOR OLMALARI bile, dış karışmacılığın belirleyici olduğu bir sürece girildiğinin göstergesidir.

Rusya’nın Kıbrıs Büyükelçisi’nin, çözüm karşıtı partilerin LEFKOŞA’DA düzenlediği HAYIR toplantısına katılması üzerinden ancak bir ay geçti.

Geçmişte, Rus Yanlısı Yunanistan Komünist Partisi’nin önemli liderlerinden biri olan Nikos Kotsias’ın, Toplumlararası görüşmeleri baltalamak için sık sık yaptığı PROVAKASYONLAR, dış güçlerin politik çatışmalarından başka bir şey değildir.

Yunanistan liderliği ve özellikle Kotçias, Rum tarafındaki HAYIRCI CEPHE’nin liderlerinden Nikolas Papadopulos ile çok sıkı ilişkiler içerisindedirler.

Doğu Akdeniz’de ve Orta Doğu’daki enerji politikalarında Amerika ve şirketleri daima belirleyici bir rol oynamakta ve kontrolü ellerinde tutmaktadırlar.

Amerikan şirketleri YENİ BAŞKANLARI ile , bu tutumlarını daha da sıkı bir şekilde ellerinde tutacaklarının işaretini vermektedirler.

Dünyadaki tüm çatışmaların kaynağında, ENERJİ KAYNAKLARI ve ENERJİ POLİTİKALARINI kontrol etmek yatmaktadır.

ABD, KIBRIS konusunda da bu hafta önemli bir açıklama yaptı:

ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen Ann Doherty, ülkesinin uygun zamanda, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi ülke olarak, çözüm seçeneklerinin değerlendirilmesi ve tartışmalara katılmaya istekli olduğunu söyledi.

Doherty, DİSİ Başkanı Averof Neofitou ile DİSİ parti merkezinde görüştü.

Büyükelçi, “ABD, Güvenlik Konseyi’nin üyesi olarak, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasına büyük ilgi gösteriyor; destekleyici olmak istiyor ve zaman uygun olduğunda , Güvenlik Konseyi aracılığıyla, çözüm seçenekleri konusundaki tartışmalar veya değerlendirilmelere katılmaya niyetliyiz” dedi.

Büyükelçi Doherty, ülkesinin Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan çalışmaları desteklediğini tekrarladı ve Kıbrıs sorununa yaşayabilir ve kapsamlı bir çözümün bulunmasının hem ada hem de Kıbrıslıların yararına olacağı görüşünü ifade etti.

Büyükelçi, Anastasiades ve Mustafa Akıncı’nın ve adadaki insanların gelecek için zor kararlar konusunda gösterdikleri cesaret ve kararlılığa hayran kaldığını söyledi.

Doherty, bu açıklamasıyla Yeni Amerikan Başkanı’nın da hemen oyuna katıldığının işaretini verdi.

Şimdi, Anastasiyadis ve Akıncı’nın Kıbrıs’taki görüşmesinden hemen sonra, Garantör ülkelerin Amerika tarafından daha sıkı markaj altında tutulacağı yeni bir döneme girilecektir.

Çok kısa bir zaman içerisinde, Garantör ülkelerin komisyonlarının, İKİ GÜN içerisinde listeledikleri Güvenlik ve Garantiler listesi derinlemesine görüşülecek ve oyun bozanlar Batı ve Özellikle AMERİKA tarafaından etkisiz hale getirilecektir.

Tüm BM Genel Sekreterlerinin Amerikan yanlısı politikalar izlenmeye zorlandığı ve Amerikanın bunda daima etkili olduğu UNUTULMAMALIDIR.

Kıbrıs Görüşmeleri konusunda kopma değil, YOLUN SONU görülmüştür. Bunu gücü olmayan çevrelerin durdurması mümkün değildir.