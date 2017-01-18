Kaza yaptı, uyuşturucudan tutuklandı

Gönyeli’de trafik kazası yapmasının ardından şüpheli tavırları nedeni ile üzerinde aram yapılan Mehmet Ali Ulçay’ın tasarrufunda 3 gram uyuşturucu bulundu. Ulçay tutuklandı

Nadire BAHADİ

Gönyeli’de 20 Temmuz Sokak’ta önceki gün KJ 244 plakalı aracı ile trafik kazası yapan Mehmet Ali Ulçay şüpheli tavırları nedeni ile kendini ele verdi. Üzerinde arama yapılmasına müsaade etmeyen ve polis tarafından makul güç kullanılarak arama yapılan Ulçay’ın giymekte olduğu montun cebinde 3 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulundu. Ulçay dün “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlaması ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Suçu kabul etmedi, kan ve idrar örneği vermedi

Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Erkan Karam mahkemede verdiği ifadesinde, 16 Ocak tarihinde saat 17:35 sıralarında Gönyeli 20 Temmuz Sokak’ta zanlının kullanımındaki KJ 244 plakalı aracı ile kaza yaptığını açıkladı. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri tarafından olay yerine gidildiği zaman zanlının şüpheli hareketleri ile dikkat çektiğini ifade eden Karam, polisin üzerini aramak istemesi üzerine müsaade etmediğini kaydetti. Karam, makul güç kullanılarak alıkonulan zanlının üzerinde arama yapıldığı zaman ise giydiği montun cebinde 3 ayrı paket içerisinde toplam 3 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını açıkladı. Zanlı Mehmet Ali Ulçay’ın polise gönüllü ifade vermediğini ifade eden karam, kan ve idrar örneklerinin de alınmasına müsaade etmediğini kaydetti. Zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ifade eden Karam, Ulçay’ın 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Tacan Reynar zanlının hakkında talep edilen 3 günlük tutukluluk süresine itiraz etmediğini de göz önünde bulundurarak, polisin başlattığı soruşturmanın selameti açısından zanlı Mehmet Ali Ulçay’ın 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.