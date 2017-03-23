Kasap’tan bir rekor daha

Ülkemizin master atletlerinden Hasan Kasap, Güney Kore’nin Daegu kentinde devam eden 7. Dünya Masterler Salon Atletizm Şampiyonası’nda tarih yazmaya devam ediyor

AYNI BAŞARI PENTATLONDA GELDİ:

21-23 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Dünya Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışan master atletimiz Hasan Kasap, şampiyonanın ilk gününde uzun atlama branşında Türkiye rekoru kırarak Dünya birinciliğine ulaşırken, dün de pentatlonda (5’li yarış) Türkiye rekoru kırdı ve yine Dünya birincisi oldu

Okan KARADEMİR

Ülkemizin master atletlerinden Hasan Kasap, Güney Kore’nin Daegu kentinde devam eden 7. Dünya Masterler Salon Atletizm Şampiyonası’nda tarih yazamaya devam ediyor.

21-23 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Dünya Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı adına yarışan master atletimiz Hasan Kasap, şampiyonanın ilk gününde uzun atlama branşında 5.00 metrelik derecesiyle Türkiye rekoru kırmış ve Dünya birincisi olmuştu.

60-64 yaş grubunda mücadele eden Hasan Kasap, dün de pentatlonda (5’li yarış) mücadele etti.

Kasap, 5’li yarış dalları olan 60 metre engellide 10.23 saniye (858 puan), uzun atlamada 4.61 metre (693 puan), gülle atmada 10.02 metre (637 puan), yüksek atlamada 1.54 metre (803 puan) ve 1000 metrede 3;37.48 dakikalık (731 puan) derecelerle noktaladı.

Genel toplamda 3722 puan toplayan Hasan Kasap, Güney Kore’de bir Dünya birinciliği daha yaşayarak altın madalyaya uzanırken, bu dalda yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Eski rekor 3466 puanla Temel Erbek’e aitti.