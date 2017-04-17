Kanatlı: Her şeye rağmen önemli bir sonuç

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Türkiye’deki anayasa referandumuna yönelik sokakta direne diren kampanya yürüttüğünü belirttiği ÖDP, Haziran Hareketi ve HDP’yle dayanışmasını sürdürdüğünü bildirdi.

Türkiye’deki referandum sonucunu yazılı açıklamayla değerlendiren YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı, “baskılar, yasaklar ve engellemeler altında sürdürülmeye çalışılan hayır kampanyasının her şeye rağmen önemli bir sonuç elde ettiğini” ileri sürdü.