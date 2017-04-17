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17 Nisan 2017

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Kıbrıs

Kanatlı: Her şeye rağmen önemli bir sonuç

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Kanatlı: Her şeye rağmen önemli bir sonuç
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Yeni  Kıbrıs Partisi (YKP), Türkiye’deki anayasa referandumuna yönelik sokakta direne diren kampanya yürüttüğünü belirttiği ÖDP,  Haziran Hareketi ve HDP’yle dayanışmasını sürdürdüğünü bildirdi.

Türkiye’deki  referandum sonucunu yazılı açıklamayla değerlendiren YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı, “baskılar, yasaklar ve engellemeler altında sürdürülmeye çalışılan  hayır kampanyasının  her şeye rağmen önemli bir sonuç elde ettiğini” ileri  sürdü.

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