İşimiz oldu “Filler ve Çimen!”

Benim hala daha bir türlü anlayamadığım, bu tip konferansların düzenlenmesi genellikle konu iyice pişirildikten sonra olur. Yani bu tip zirveler ve konferanslar, konuların çoğu anlaşıldıktan veya anlaşılacak şekilde karşılıklı şartlarla birbirlerine bağlandıktan ve katılacak olanların veya tarafların az çok bir anlaşma noktasına yakın olduklarını öğrendikten sonra yapılır.

Gerek iki Mont Pelerin’de ve gerekse Cenevre’ye baktığımızda yemeğin pişmeden masaya konulduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Doğrudur sırf ilerleme sağlamak için kimi zaman, uzak bir yerde başkalarının katılımıyla yapılacak müzakereler meyve verebilir ama burada çökmüş bir Mont Pelerin sonrası, daha da yüksek bir seviyede organizasyona girilmesi bence çok riskliydi.

Yani içerikte ilerleme olmasıyla ilgili belli teminatlar almadan bu kadar “High Level” bir organizasyona girişilmesi, “Dağ fare doğurdu” görüntüsü yaratılmasına ve tüm çözüm karşıtlarının her tarafta (ada hariç Türkiye, Yunanistan ve Rusya) yeniden gürültülü bir şekilde hareke geçmesine neden oldu.

Anlaşmaya iyice yaklaşmadan, bu kadar şatafat yaratarak her yerdeki çözüm karşıtlarını provoke ederek, harekete geçmelerine neden olup, yine de sonuç alınamazsa, süreci ayakta tutan “iyi niyetin” sahiciliği de sorgulanmaya başlar. Sürecin inandırıcılığı ise her an çökebilir. Onun için 18 Ocak’da teknik seviyede yapılacak “Konferansın” devamı olarak nitelendirilen görüşmeler hala daha önemini korumaktadır.

Eğer oradan da yine tatmin edici bir şeyler çıkmazsa, BM’nin de, niye yangından mal kaçırır gibi ve anlaşma ortamı tam olarak pişmeden, taraflarla ön bir anlaşma yapmadan böyle bir girişimi (Mont Pelerin ve Cenevre) yapma kararı aldığını açıklaması gerekecektir.

Doğrudur bölgedeki önemli gelişmeler elli yıllık bu sorunun bir an evvel çözülmesini dayatmaktadır ama Kıbrıslı çözüm derken, adanın iki tarafı yeterli derecede ilerleme sağlamadan, tam aksine Garantörler, AB ve Güvenlik konseyi daimi üyelerinin de burnunu sokacağı ve Kıbrıs sorununu böylece tüm bölgenin jeo-stratejik çıkar kavgalarının içerisine çekilmesine neden olacağı ihtimalini unutmamak lazım.

Yani eski bir Afrika atasözünde olduğu gibi bence oyun sahasına gereksiz birçok asabi fil getirilmiştir. İnşallah şimdi onlar kendi çıkarlarının peşinde koşarken ve oynarken umarım çimenlere (Kıbrıslılara) bir şey olmaz.