İpek “kriz” çıkaracak

İlk maxi single çalışmasıyla ’Kriz’ yaratacak olan İpek Demir, müzik dünyasına iddialı bir giriş yapıyor. İpek Demir ilk maxi single çalışmasının çıkış parçası olan ’Kriz’e Kemal Başbuğ yönetmenliğinde klip çekti. Klipte Demir’e, Medcezir Orkestrası eşlik etti.

İpek Demir, geçtiğimiz yıl ‘Unutuverdim’ çalışmasıyla müzik dünyasının kapısını açmış ve kısa bir zamanda Youtube’da 18 milyondan fazla izlenerek büyük beğeni toplamıştı. Su gibi güçlü sesiyle ve yorumuyla müzik severlerden tam not alan İpek Demir, beğeni toplayan şarkısını da ekleyerek 3 Adım Müzik etiketi ile ‘Unutuverdim‘ maxi single çalışmasını çıkardı.

İpek Demir’in ilk maxi single çalışmasının ilk çıkış parçası olan ‘Kriz’ ve ‘Gitme Dur’ şarkıları ise Arif Akpınar’a ait. Maxi single çalışması olan ‘‘Unutuverdim’’ in müzik yönetmenliğini de, Med Cezir Orkestrasının başarılı üyesi, aynı zamanda ağabeyi Mert Demir yaptı. ‘Unutuverdim’ şarkısının sözü Ayşe Birgül Yılmaz’a, müziği Özkan Turgay’a ait.

Gitar çalan ağabeyi Mert Demir sayesinde çocukluktan beri söz ve beste yaptığını keşfeden Demir’in bu çalışmada kendisine ait iki şarkısı ‘Yalan Oldu’ ve ‘Fırtına’ çalışmada yerini aldı.