İçinde Aşk Olan Fuar Açılıyor

“Wedding Cyprus 2017” “7. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı”, 19 Ocak 2017 saat 18:00’da Lefkoşa Fuar Alanında alanında kapılarını açıyor.

19 – 22 Ocak gerçekleşecek olan fuar 7. kez yerli ve sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Bu güne kadar birçok çifte evlilik sürecinde rehberlik eden “Wedding Cyprus 2017”, gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar A’dan Z’ye farklı iş kollarından 80 firmayı bir araya getirerek 7. kez ziyaretçisine güvenli ve avantajlı alışveriş yapma imkânı sunacak. Sadece düğün gününe yönelik firmaları değil, ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla yeni firmaları da ziyaretçiyle buluşturan fuar, 2017 yılında da zengin ürün ve hizmet yelpazesiyle evlenecek çiftlerin hizmetinde olacak.

4 gün sürecek organizasyonda ziyaretçi çiftler aradıkları tüm materyalleri bir arada bulabilecekler, fiyat karşılaştırması yapabilecekler, yeni trendleri takip edebilecekler ve fuara özel çeşitli kampanyalardan yararlanabilecekler.

Fuar açılının hemen ardından havai fişek gösterisi yapılacaktır. Ayrıca fuarı gelen ziyaretçilerimize ücretsiz olarak Çekiliş Biletleri verilip süpriz hediyeler kazanma şansına sahip olacaklar. Fuarda Gelinlikten – Takı defilesi, Pasta Şov, Şaç ve Makyaj Şovları, Dans Şovlar Kına gecesi organizasyon gösterileri ve daha bir çok etknlik yer alacaktır. Ayrıca Fuarda ve KKTC’de ilk kez “International Nails Champions “Vip Nail Master Of Cyprus” 2017 tırnak yarışması “ yapılacaktır.