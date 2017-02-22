22 Şubat 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs
Güney Kıbrıs

Hristodulidis: Tüm Kıbrıslılar için olumsuz bir gelişme

Tarih:
Bir yorum bırakın
17 Görüntüleme
Hristodulidis: Tüm Kıbrıslılar için olumsuz bir gelişme
Haber İçi Üst
Paylaş1
+1
Paylaş
Pin

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarınki görüşmenin yapılmayacak olmasından ötürü üzgün olduğunu belirtti.

Rum kaynaklara göre Hristodulidis, Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabet Spehar ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

Hristodulidis, Spehar’ın Anastasiadis’e, Akıncı’nın yarınki görüşmede hazır bulunmayacağı bilgisini verdiğini ve bu nedenle yarın yapılması planlanan görüşmenin gerçekleştirilmeyeceğini söyledi.

Bunun tüm Kıbrıs halkı; Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler için olumsuz bir gelişme olduğu değerlendirmesinde bulunan Hristodulidis, Anastasiadis’in söz konusu gelişmeyle ilgili olarak üzüntüsünü dile getirdiğini, aynı zamanda, BM ile Güvenlik Konseyi kararları ve 2014 ortak açıklaması temelinde bir sonuca varılması için anlaşmazlığın olduğu özlü konularda özlü diyalogun sürmesine hazır olduğunu belirttiğini aktardı.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş1
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King