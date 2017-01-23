Hem tombul hem seksi!

Geçtiğimiz günlerde bir markanın iç çamaşırı koleksiyonunun tanıtımı için kamera karşısına geçen büyük beden model Ashley Graham verdiği pozlarla yürekleri hoplattı!

İç çamaşırı denince akla sıfır beden kadınlar gelse de, bu seksi çamaşırları sadece onların giydiği düşünülse de, tüm tabuları yıkıp ortalığı kasıp kavuran bir model var; Ashley Graham…

Büyük beden olmasına rağmen, bırakın iç çamaşırı giymesini, giydiği kıyafetlerle de tüm bakışları üzerine çeken 29 yaşındaki manken, moda dünyasında sesini duyuran ünlülerden biri.

Şimdiye kadar pek çok markanın tanıtımında rol alan, geçtiğimiz yıllarda kendi iç çamaşırı koleksiyonunu çıkaran Graham şimdi de Kanada markası Addition Elle için kamera karşısına geçti. 10 parçadan oluşan koleksiyon Sevgililer Günü’ne özel hazırlandı ve çıkış noktası da “Drama ve seks”…

Dark Beauty adlı çekimde kanepe üzerine yatan Ashley Graham pembe leopar desenli iç çamaşırlarıyla oldukça seksi görünüyor.

Keten, kayış ve toka detaylarının öne çıktığı koleksiyonda pembeye ağırlık verilmiş.

Çekimlerde tüm vücudunu ortaya koyan Graham’ın bir önceki yıla göre kilo aldığı da gözlerden kaçmadı.