Hayatımın sonuna kadar burada devam edebilirim

‘Güldür Güldür Show’un moderatörlüğünü üstlenen Ali Sunal, programı ve açacağı oyunculuk atölyesi hakkında konuştu.

Şişli’de açacağı PeramArt Ali Sunal Oyunculuk Atölyesi’nin hazırlıklarına devam eden Ali Sunal konu hakkında şunları dile getirdi: “Yetişkinlere ve çocuklara yönelik derslerimiz olacak. Yetişkinler için belirlenen programda, temel ve ileri seviye oyunculuk dersleriyle birlikte, diksiyon, şan, hareket-ritim, dans terapisi, deneme çekimlerine hazırlık ve yoga dersleri var. Ayrıca, profesyonel oyuncuların ihtiyaçlarına yönelik olarak özel ders seçenekleri de var.”

39 yaşındaki Sunal, Güldür Güldür Show isimli programı hakkında ise şunları söyledi: Ocağında yemek pişen pek çok ailenin bir parçası olduğunu bilmek, bunu hissetmek gerçekten onur verici. Gece gündüz demeden çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Sokaktaki vatandaşlar bizleri karşılık beklemeden bağrına bastı. Burada güzel bir büyü yakaladık. Allah korusun program bir gün bitecek olsa hepimiz ekip olarak boşluğa düşeriz. Ömrümün sonuna kadar ‘Güldür Güldür Show’da devam edebilirim.”