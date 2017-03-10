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10 Mart 2017

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Hava hafta sonu yağmurlu geçecek

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Hava hafta sonu yağmurlu geçecek
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Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölgede alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesi etkili oluyor.

Yarın parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazar günü ise parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Haftanın ilk günü olan pazartesi parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu; salı ve çarşamba günleri parçalı zamanla az bulutlu; perşembe ve cuma günleri ise az bulutlu hava bekleniyor.

Hafta boyunca sıcaklık 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın ise hafta sonu güney ve doğu; diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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