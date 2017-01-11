Haritalar beklemede

Liderler dün gün boyunca yönetim ve güç paylaşımı başlığını aşmak için çaba harcadı. Süreç bugüne taşındı. Liderler tıkanıklığı aşarsa, haritalar sunulacak
KOPMADI: Uzun süren müzakere sürecinin ardından yönetim ve güç paylaşımında uzlaşı bugüne kaldı. Liderler dün akşam beş saat görüştü. Bu sabah yönetim ve güç paylaşımında uzlaşı için yeniden bir araya gelinecek. Çetin pazarlıklar devam edecek. Başlıkta uzlaşı halinde, harita sunumu bugün akşamüstü yapılacak
ZOR İLERLEME: Türk tarafı yönetim ve güç paylaşımında endişelerinin giderilmesini istiyor. Aksi halde harita masaya gelmeyecek. Rum heyeti içerisinde ciddi görüş ayrılıkları yaşanırken, Anastasiadis toplantılara sık sık ara vermek zorunda kalıyor
SADECE BEŞ KİŞİ: Süreç planlandığı gibi ilerler ve sonuç alınırsa, haritanın nasıl sunulacağı da karara bağlandı. Sunulacak haritaları sadece liderler, müzakereciler ve Eide görecek. Eide haritayı kasaya koyacak. Beşli konferansla birlikte çözüm ışığı doğarsa, iki tarafın da isteği ile harita kasası açılacak
YOĞUN ÇABA: Liderlerin ilerleme sağlaması ve harita değişimi ile yarın beşli konferansa gidilmesi için BM yoğun çaba harcıyor. Liderler ciddi ilerlemeler sağlamayı başarırsa, Türkiye adına Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan adına da Alexis Çipras’ın beşli zirveye katılması halen mümkün. Haritaların sunulması için süreç bugün akşam saatlerine kadar sürebilir
Havadis-CENEVRE ÖZEL
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