Gazimağusa’dan acı haber, 15 yaşında hayatını kaybetti

Gazimağusa’da 15 yaşındaki Muammer Bayram dün evinde aniden rahatsızlanması sonucu ailesi tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre yapılan incelemede, Bayram’ın ölüm sebebinin “akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

GİRNE’DE HIRSIZLIK

D.K.’nin (E-21) Karakum’da faaliyet gösteren bir marketten, 2016 yılı Kasım ve Aralık ayları ile bu ay içinde, 7 şişe viski, 2 pilli tıraş bıçağını ve 1 şarjlı tıraş makinesini çaldığı, ardından da bunları S.C.’ye (E-22) hırsızlık olduğunu bildiği halde 215 TL karşılığı sattığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı ve haklarında soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Girne’de 21 Aralık tarihinde meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak poliste tutuklu olarak bulunan T.Ö.’nün (E-22) ileri sorgulamasında; 29 Aralık 2016 tarihinde, Lefkoşa’da Emrah Acar’a ait evinden iki dizüstü bilgisayar ve çantasını, 350 TL nakit parayı, iki nüfus cüzdanı, iki sürüş ehliyeti, kadın el çantası ve içerisinde bulunan pasaport ve bir dereceli gözlüğü; 26 Aralık 2016 tarihinde de yine Lefkoşa’da Tuğba Özdemir’in kaldığı evden bir dizüstü bilgisayar ve çantasını, bir fotoğraf makinesini de çaldığı tespit edildi.

İZİNSİZ AĞAÇ KESME

Gazimağusa’da, Kali Land bölgesinde bulunan ağaçlık alan içerisinde bulunan 4 okaliptüs ağacının, hayvanlarının üzerine düştüğü gerekçesiyle ağaç kesme makinesi ile N.Ö. (E-43) tarafından izinsiz kesildiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.