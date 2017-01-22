Faye’den hat trick

Çetinkaya, dün Beylerbeyi Dr.Ali Özsoy Stadı’nda hazırlık maçında karşılaştığı 1. Lig Beyaz Grup ekibi Tatlısu’yu yeni transferi Baptiste Faye’nin golleriyle 3-1 yendi

FRANSIZ FORVET TRAORE DENEMEDE:

Çetinkaya, Faye’nin yanı sıra forvet mevkiine bir yabancı arayışını daha sürdürüyor. Makedonya Süper Lig’i takımlarından FC Skopje takımında forvet oynayan ve aynı zamanda Galatasaray’lı Lionel Carole ile Fransa’nın Troyes takımında da oynamış olan Fransız vatandaşı 26 yaşındaki Aliou Traore’yi denemeye aldı. Traore, Tatlısu ile dün yapılan hazırlık karşılaşmasında sarı kırmızılı formayı giydi

Coşkun KUTAY

Devre arası hazırlıklarını sürdüren Süper Lig takımlarından GAÜ Çetinkaya, dün Beylerbeyi Dr.Ali Özsoy Stadı’nda hazırlık maçında karşılaştığı 1. Lig Beyaz Grup ekibi Tatlısu’yu 3-1 yendi.

Agah Sarıtaşlı aracılığıyla önceki günlerde kadroya dahil edilen Baptiste Faye, 15. dakikada attığı golle Çetinkaya’yı 1-0 üstünlüğe taşıdı.

Bu gole, 20. dakikada Arif’in attığı golle karşılık veren Talısu, ilk devrenin 1-1 tamamlanmasını sağladı.

İkinci devreye süratli başlayan Çetinkaya, 75 ve 80. dakikalarda yine sahneye çıkan Faye’nin attığı iki golle skoru 3-1’e taşıdı. Ve Faye’nin hat trick yaparak yıldızlaştığı karşılaşma, 3-1 Çetinkaya galibiyetiyle sonuçlandı.

Çetinkaya’ya Fransız forvet

Çetinkaya, Faye’nin yanı sıra forvet mevkiine bir yabancı arayışını daha sürdürüyor.

İkinci devrede yapacağı zirve mücadelesinin yanı sıra, Kıbrıs Kupası’nda da final oynamayı hedefleyen Çetinkaya’da, yönetim Makedonya Süper Lig’i takımlarından FC Skopje takımında forvet oynayan Fransız vatandaşı 26 yaşındaki Aliou Traore’yi, Raif Güçkan organizesinde dün ülkemize getirtmişti.

Aynı zamanda, Galatasaray’lı Lionel Carole ile Fransa’nın Troyes takımında da oynamış olan Aliou Traore, Tatlısu ile dün yapılan hazırlık karşılaşmasında sarı kırmızılı formayı giydi.

Dramme; Çetinkaya’da oynamak istiyorum

Çetinkaya’nın Tatlısu ile dün oynadığı hazırlık karşılaşmasında kurmayları ile birlikte, transferi söz konusu olan Aliou Traore’yi seyreden başkan Asım Vehbi, bir yandan müsabakayı izlerken, diğer yandan da, halen yabancı futbolcularının ikametine tahsis edilen Küçük Kaymaklı’da bulunan bir dairede yaşamını sürdürmekte olan ve dün Tatlısu karşılaşmasında forma giymeyen İbrahima Dramme’nin transferi ile ilgili, Honefoss kulübü yetkilileri ile yoğun bir telefon trafiği gerçekleştirdi. Konu ile ilgili Havadis’e konuşan başkan Asım Vehbi, “İbrahima’yı denemeye yolladılar. Ancak şimdi 75.000 Euro istiyorlar. İbrahima ise; takımımla anlaşın. Gerekli izini almanız halinde Çetinkaya’da oynamak istiyorum diyor” şeklinde beyanda bulundu.