20 Şubat 2017

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Eser Öktem’den piyano resitali

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Eser Öktem’den piyano resitali
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 Kıbrıslı Türk piyanist Eser Öktem bugün Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi’nde piyano resitali verecek. Birçok ülkede, saygın orkestralar ile konserler veren Eser Öktem bugünkü resitalini Naci Talat Vakfı’nın Lefkoşa Kent Müzesi Projesi’ne destek olmak amacı ile gerçekleştirecek. Resital saat 20.00’de başlayacak.

Sanatsal ve kültürel aktiviteleri ile Lefkoşa kent yaşamına katkı koyan Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi, yakın bir gelecekte; konuşlandığı 19. yüzyıl Osmanlı konağını bir kent müzesine dönüştürerek, Lefkoşa kentinin zengin kültürel ve tarihi mirası aracılığıyla ziyaretçilerin kenti yeniden okumalarına imkan tanımayı hedefliyor.

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