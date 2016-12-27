En iyi 50 mobil uygulama

Mobil cihazların kullanım oranının artmasıyla gözle görülür bir biçimde büyüyen uygulama pazarı kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Satın almalar ve yatırımlar ile milyarlarca dolarlık bir sektöre dönüşen bu pazarın en iyi 50’si belli oldu.

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Mobil cihazların kullanım oranının artmasıyla gözle görülür bir biçimde büyüyen uygulama pazarı kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Satın almalar ve yatırımlar ile milyarlarca dolarlık bir sektöre dönüşen bu pazarın en iyi 50’si belli oldu. İşte TIME dergisinin belirlediği En İyi 50 Mobil Uyguluma; Venmo

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Messages

3

Signal

4

Snapchat

5

Pokémon Go

6