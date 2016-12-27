27 Aralık 2016

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Teknoloji
Akıllı Cihazlar

En iyi 50 mobil uygulama

Tarih:
Bir yorum bırakın
15 Görüntüleme
En iyi 50 mobil uygulama
Haber İçi Üst

Mobil cihazların kullanım oranının artmasıyla gözle görülür bir biçimde büyüyen uygulama pazarı kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Satın almalar ve yatırımlar ile milyarlarca dolarlık bir sektöre dönüşen bu pazarın en iyi 50’si belli oldu.

  • 1

    Mobil cihazların kullanım oranının artmasıyla gözle görülür bir biçimde büyüyen uygulama pazarı kıyasıya bir rekabete sahne oluyor. Satın almalar ve yatırımlar ile milyarlarca dolarlık bir sektöre dönüşen bu pazarın en iyi 50’si belli oldu.

    İşte TIME dergisinin belirlediği En İyi 50 Mobil Uyguluma;

    Venmo

  • 2

    Messages

  • 3

    Signal

  • 4

    Snapchat

  • 5

    Pokémon Go

  • 6

FACEBOOK YORUMLARI
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil