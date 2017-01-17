El-Sen’den Basın Açıklaması

TC-KKTC arasında enerji işbirliğine ilişkin anlaşma KKTC Meclisi’nde ne acıdır ki “Emekçi Halkın Kitle Partisi” olduğunu söyleyen CTP’nin de oyları ile onaylandı. Enerjiden sorumlu bakan olan Sayın Sunat Atun da bu vesile ile aklımızla dalga geçmeye çalışmaya devam etme vesilesi buldu. Sayın Atun, kablo ile elektrik getirilmesi konusunda tıpkı KTHY yok edilirken yerine daha kaliteli ve ucuz hizmet sunacak havayolları kurulacağı vaadlerinin benzerini tekrarlayıp durmaktadır. KTHY yok edildikten sonra hava ulaşımın durumu ortadadır. Su geleceğinde Mesarya Ovaları suya kavuşacak ve her taraf yemyeşil olacaktı. Şimdi ise durum öyle bir hale geldi ki aynı suya her belediye kendi istediği tarifeyi uyguluyor. Ortada bu karmaşanın hesabını veren yok. Hani su daha ucuz olacaktı? Hani sulu tarıma geçilecek ve Kıbrıs Türkü ihya olacaktı.

Türkiye’den kablo ile gelecek elektrik üstüne de bol bol vaadlerde bulunulmaktadır. Şimdi özel sektör ve işverenleri pasifize etmek için kablo ile gelecek elektrikte belirlenecek sektörlere TEŞVİK verilecek denmektedir.

Örneğin oteller gibi bazı sektörlere bu gün de TEŞVİK verilmektedir. Yani iş adamlarına ucuz elektrik kullandırılmakta ve farkının da KIB-TEK’e devlet tarafından ödenmesi gerekmektedir. ÖDENMESİ gerekmektedir ancak devletin sadece ucuz elektrik kullandırarak kendisinin ödemesi gereken rakam 20 Milyon TL’yi aşmıştır. Devletten ne ses var ne de KIB-TEK’e ödenen bir kuruş.

Halkın tepkilerini yatıştırmak için de zamları bahane etmeye çalışmaktadırlar. Oysa bu zamları yapan KIB-TEK yönetimini atayan da kendi atadıkları yönetimin kararlarını onaylayan da ilgili Bakan olarak Sunat Atun’un kendisi ve hükümetidir.

AKSA isimli özel şirketle sözleşme yapıp döviz üzerinden garantili alım sözleşmeleri ile KIB-TEK ve halkımızın sırtına dövize endeksli elektrik faturalarını yükleyen de hükümetlerdir. Ancak kendi sorumluluklarını KIB-TEK ve çalışanların sırtına yüklemeye çalışanlar da yine kendileridir.

Enerjiden sorumlu Bakan ve hükümetler halkın aklı ile dalga geçmeye çalışmaktadırlar. Kendi anlaşma ve kararlarının sorumluluklarını ne geçmişte ne de bugün görmezden gelmekte ve halkımızın da gerçek sorumluları unutmasını istemektedirler.

EL-SEN olarak ne geçmişte ne de bugün aklımızla dalga geçilip alay edilmesine izin vermeyeceğiz. Meclis’te onaylanan anlaşmanın detayları hakkında kamuoyumuzu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Umut Ökzüzoğlu

EL-SEN Başkanı