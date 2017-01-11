Dolar’ın hızılı yükselişi sürüyor

Dolar ve euronun hızlı yükselişi devam ediyor.

Son dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışması hızlanan dolar/TL, 3,9075’e çıkarak tarihi zirveyi yeniledi.

Euro/TL de 4,1089’u çıkarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Euro dün tarihte ilk kez 4 lira seviyesini aşmıştı.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL’nin 3,90 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, olası düşüşlerde 3,7950 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini belirtiyordu.

MERKEZ’İN HAMLESİ YETMEDİ

Merkez Bankası’nın dün açıkladığı önlemler sonrası dolar bir ara 3,75’in altını görse de yukarı yönlü trendi frenlemeye yetmedi. Merkez Bankası “Piyasaları yakından izliyoruz, gerekirse önlem alırız” mesajı verdi.

Piyasalar, 24 Ocak’ta yılın ilk faiz toplantısını yapacak Merkez Bankası’nın nasıl bir karar alacağını merak ediyor. Yükselişi süren kura karşı Merkez’in faiz artırmakta zorlanabileceği endişesi dolarda yukarı yönlü hareketi tetikliyor.

Türkiye’ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch’in 27 Ocak’taki değerlendirme tarihi yaklaşırken, bir not indirimi gelebileceği yönündeki endişeler ile siyasi ve hem jeopolitik gelişmeler hem de iç güvenlik riskleri kurdaki yönü etkiliyor.

TL 10 GÜNDE YÜZDE 9 ERİDİ

Türk Lirası’nın gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışması yılın ilk günlerinde belirginleşti. Türk Lirası’nın dolar ve euro karşısında yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 9’u aştı.

DOLARIN KÜRESEL SEYRİ

Donald Trump’ın başkan seçilmesi sonrası doların global olarak güçlenmesinde ise zayıflama işaretleri görülüyor. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki performansını ortaya koyan dolar endeksi yüzde 0,2 yükselerek 102,18’e çıktı. Dolar endeksi 3 Ocak’ta 103,82 ile 4 yılın zirvesini görmüştü. Endeks geçtiğimiz hafta ise 101,30 seviyesine kadar düşmüştü.