Doğa yürüyüşü yaparken kalp krizi geçiren turiste müdahale edildi

KKTC’de turist olarak bulunan Wolfgang Richardt isimli Alman vatandaşı (70), bugün Saint Hillarion ile Selvili Tepe arasındaki güzergahta doğa yürüyüşü yaparken kalp krizi geçirdi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sivil Savunma 101 Hattı’na gelen ihbar üzerine olay yerine giden Arama Kurtarma Ekibi ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulans ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, hasta, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’ne sevk edildi.