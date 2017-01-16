Davulcu: Zoru başaracağız

Süper Lig’in ilk devresinin 3’üncü sırada tamamlayan Cihangir, devre arası kampını tamamlarken, teknik direktör Toygar Davulcu ikinci devreden ümitli.

HEDEF İLK DEVRENİN DAHA İYİSİ:

Toygar Davulcu, devre arası kampına kimlik sorunu nedeniyle gidemeyen Yanick, Charles Folley, Drisa, Mikail ve Onur’un yokluğunun dezavantaj olduğunu ancak yeni transferleri Erol ve Nurrettin’in da takımla çalışmasının bir o kadar önemine değinerek, ikinci devrede hedeflerinin ilk devredeki sonuçlardan daha iyi sonuç almak olduğunu söyledi

“ŞAMPİYONLUK HEYECANI YAŞANMALI”:

Davulcu, “Elbette 1-2 sene içerisinde şampiyonluğa oynayacak takım yaratmak zordur ancak biz bu zoru başarmak istiyoruz ve Cihangir’in artık zirve yarışında olacağı, şampiyonluk mücadelesi vereceği heyecanı bu camiaya yaşatmasının zamanı gelmiştir. Bu yıl hedefimiz lig ve kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek, gelecek yıl ise daha büyük olacaktır” dedi

Ahmet ÖZSOY

K-Pet Süper Lig’de sezonun ilk devresinde lider Yenicami’nin ardından en az mağlup olan takım olan ve liderin 11 puan gerisinde üçüncü sırada devre arasına giren Cihangir yurt dışı kampını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Toygar Davulcu yönetimince çalışan Cihangir Antalya Belek’te 9-14 Ocak tarihlerinde kamp gerçekleştirdi. 9 antrenman 2 hazırlık maçı oynayan Cihangir hazırlık maçlarını Türkiye’den AMED Sportif ve ülkemizden Doğan Türk Birliği ile oynadı.

19 futbolcu ile devre arsı kampına giden Cihangir’de kimlik sorunu nedeniyle Yanick, Charles Folley, Drisa, Mikail ve Onur Antalya’ya gidemedi. Teknik Direktör Toygar Davulcu bu oyuncuların devre arası kampını takımla birlikte yapamamasının dezavantaj olduğunu ifade ederken, yeni transferleri Erol ve Nurrettin’in de takımla birlikte çalışmasının bir o kadar önemine dikkat çekti.

9 GENÇ GÖTÜRÜLDÜ

Cihangir’in Antalya kampına 9 yeni genç futbolcu götürüldü. Sezonun ilk devresinde “A” takımda forma giymeyen 9 yeni futbolcuyu A2 takımdan alarak “A” takım ile kampa götüren teknik adam gençlerden umutlu.

Davulcu, “Otelde bizimle birlikte 4 takım konaklıyordu. Bu profesyonel takımlar ile bizim aramızda mantalite farkı dışında çok bir fark yoktur. Bizlerin mantaliteleri değişmesi gerekmektedir. Aramıza yeni katılan bu 9 futbolcunun kamp ortamında bulunması, A takım ile çalışması, otelde profesyonel takımların futbolcuları ile ayni havayı soluması ve hazırlık maçlarında oynamaları onlar adına büyük deneyim olmuştur ve Cihangir’in geleceği açısından olumludur” dedi.

Davulcu, kampta dayanıklılık, çabuk kuvvet, çabukluk ve sürat çalışmaları yaptıklarını, AMED Sportif ve Doğan Türk Birliği ile de hazırlık maçları oynadıklarını ve bu maçlarda yeni futbolcularının uyum içinde mücadele etmesinin kendisi açısından skordan daha önemli olduğunu ifade etti.

“TRANSFERLER YERİNDE OLDU”

Cihangir’in kampa gitmeden kadrosuna katmayı başardığı MTG’den Erol ile Nurrettin’in transferlerinin çok yerinde olduğunu söyleyen Toygar Davulcu, “İki oyuncu da karakter olarak ve yapı olarak ve saha içindeki oyunları ile takıma çok ciddi katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Kısa sürede takıma uyum sağladılar ve 2inci devrede takıma büyük katkı sağlayacaklardır. İki tane görev adamı takıma transfer ettiğimizi düşünüyorum. İyi bir kadromuz vardı ve bu iki oyuncu ile çok çok daha iyi bir kadromuz oldu. Artık alternatiflerimiz çoğaldı. Ümit ederim ki ikinci devrede ilk devrede aldığımız sonuçların daha da üstüne çıkarız” dedi.

Davulcu savunma hattına almak istedikleri 1 oyuncu olduğunu ve şu anda görüşme yaptıklarını belirterek bu transferi de gerçekleştirme arzusunda olduklarını açıkladı.

“ZORU BAŞARMAK İSTİYORUZ”

Cihangir’in başarılı teknik adamı Davulcu Cihangir’in bu sezon ligde ve kupada gidebileceği yere kadar gideceğini ve ligde ilk 3 içerisinde sezonu tamamlamayı hedeflediklerini belirterek gelecekteki planlarını da gazetemize açıkladı. Davulcu şöyle konuştu:

“Artık Cihangir’in orta-alt sıralardan üst sıralara, zirveye oynayan, kupada ve ligde şampiyonluk kovalayan takım olması gerektiğini düşünürüm. Bu yönde başkan ve yönetimle hem fikiriz, çalışmalar bu yöndedir.

Elbette bunu 1-2 yıl içinde başarmak çok zordur ancak bunu başarmak istiyoruz, camianın böyle bir hedefi koyması lazım. Benim yapım ve isteğim de bu yöndedir. Bu heyecanı bu ortamı bu camiaya yaşatmamız lazım. Bu yıl adına sezonun ikinci devresinde ilk devre aldığımız sonuçlardan daha iyi sonuçlar almayı hedefliyor ve önümüzdeki sezonun temeli atıp gelecek sezona girerken zirveye, şampiyonluğa oynayan Cihangir yaratmak arzusundayız.”