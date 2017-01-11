Cezaevine geri döndü

Mağusa’da 2016 yılının Kasım ayında Nursal Hayhov’un evine girerek para ve ziynet eşyası çalmakla suçlanan Ali Yenier, tutuklu yargılanmak üzerece cezaevine gönderildi

Nadire BAHADİ

Mağusa’da 2016 yılı Kasım ayı içerisinde Nursal Hayhov’un evinde meydana gelen hırsızlık olayında Hayhov’a ait bin 500 TL ve 26 parça ziynet eşyası çalmakla suçlanan Ali Yenier tutukluluk süresinin dolmasının ardından yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Ev açma”, “Sirkat” ve “Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamalarıyla hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından yargıç karşısına çıkarılan Yenier, tutuklu yargılanmak üzere hükümsüz tutuklu olarak 50 günü geçmemek şartı ile cezaevine gönderildi.

Sabıka dosyası kabarık

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Löğmen Yücetürk, 19 Kasım 2016 tarihinde Mağusa’da Nursal Hayhov’a ait evin mutfak penceresinin hasar yapılmadan açılıp eve girildiğini ve evden muhtelif modellerdeki toplam 26 parça ziynet eşyası ile bin 500 TL paranın sirkat edildiğini anımsattı. Suçla ilgili olarak 24 Kasım 2016 tarihinde Süleyman Gülmez isimli kişinin konu evden sirkat edilen 2 adet pırlanta yüzüğü kuyumcuda bozdurmak isterken tespit edildiğini söyleyen Yücetürk, soruşturma sonucunda Ali Yenier ismine ulaşıldığını ancak kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçen şahsın 1 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Yücetürk, benzeri suçlardan toplam 41 tane sabıkası bulunan Ali Yenier’in yargılanmaktan kaçmasını ve benzeri suları işlemeye devam etmesini engellemek masadı ile 3 ay cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme zanlı Ali Yenier’in 50 gün merkezi cezaevine gönderilmesine karar verdi.