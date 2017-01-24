Başka suçları da ortaya çıktı

Mağusa’da 4 işçi için sahte evrak düzenleyip devlet dairelerine vererek kayıt yaptırdığı ortaya çıkan Levent Eryılmaz Cuma günü cezaevinden çıktı önceki gün yine tutuklandı

Nadire BAHADİ

Mağusa’da muhasebecilik yaptığı dönemde 4 işçi için sahte evrak düzenlediği ortaya çıkan Levent Eryılmaz tutuklandı. Benzer suçtan cezaevinde bulunduğu sırada ortaya çıkan suçlar nedeni ile Cuma gün cezaevinden çıkan Eryılmaz, önceki gün yeniden tutuklanarak “Yetkisi dışında evrak düzenleme”, “Sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme”, “Sahtekarlıkla kayıt temin etme” ve “Yalan beyanda bulunma” suçlamalarıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Cezaevinde bulunduğu süre içerisinde hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminata bağlanan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Çalışıyorlarmış gibi evrak düzenledi

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Mahir Türe, zanlı Levent Eryılmaz’ın 2012 yılı içerisinde Cemil İlbaş’a ait “Modex Mobilya” isimli iş yerinde çalışan işçilere çalışma izni işlemlerini tamamlama ve sosyal sigorta ile ihtiyat sandığı yatırımlarını yapması için İlbaş tarafından yetkilendirildiğini söyledi. Zanlı Eryılmaz’ın yetkisi dışında, iş yerinde çalışmayan 4 kişi için, Cemil İlbaş’ın yanında işçi olarak çalıştığı yönünde evrak düzenlediğini belirten Türe, Eryılmaz’ın düzenlediği evrakları Mağusa Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne yalan beyanda bulunup tedavüle sürdüğünü ve sahtekarlıkla kayıt temin ettiğini açıkladı. Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Türe, Eryılmaz’ın teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Levent Eryılmaz, 2011 yılı içerisinde de benzer bir suç işleyerek, 6 kişinin çalışmamasına rağmen işçi olarak çalıştıkları yönünde belge hazırlayıp devlet dairelerine kayıt yaptırdı. Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Levent Eryılmaz’ın yurt dışına çıkışını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konulması yönünde talimat verdi. Zanlının 5 bin TL nakdi teminat ödemesine karar veren Hacımulla, KKTC vatandaşı 2 kişinin 70’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına karar verdi