Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe açıklaması

Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, takımdan ayrılma ihtimaliyle ilgili açıklama yaptı.

Adı son günlerde Fenerbahçe ile anılan Aykut Kocaman, Konyaspor’daki durumuyla ilgili konuştu. Konyaspor’daki durumuyla ilgili konuşan Kocaman, “Kırgınlıkla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok. Biz profesyonel insanlarız, işimizi yapıyoruz. Bağlı olduğumuz bir kulüp var. Dolayısıyla kulübü yöneten hiyerarşiye inanırım ve olması gerekir. Kırgınlıklarla ya da kızgınlıklarla çok fazla işimiz yok, olmaması lazım. Tabii ki duygularımız var. Duygularımızın zaman zaman zedelendiği oluyor, bunu da inkar edecek durum yok. Kırgınlığımın çok büyük önemi yok, kırgın da değilim açıkçası. Normal şartlarda sözleşmem devam ediyor.” dedi.

Fenerbahçe’ye gideceği yönündeki haberlere de açıklık getiren deneyimli çalıştırıcı, “Düşüncelerimi uygun bir zamanda yönetime anlatacağım. Konyaspor’un menfaatleri düşünüldüğü zaman usulün önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bunları açık yüreklilikle söyleyebilirim, kaçınan bir adam değilim ama usulle ilgili aynı usulsüzlüğü yapmak istemiyorum. Düşüncelerimi yönetime 1-2 hafta içinde ileteceğim.” ifadelerini kullandı.