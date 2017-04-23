“Artık her düğünün bir teması var. Nikah şekerinden davetiyeye, düğün pastasından dekorasyona kadar tüm seçimlerinizde kullanabileceğiniz düğün temanızı tasarlarken en ilginç düğün fikirlerinden haberdar olmalısınız. Tek yapmanız gereken düğün konseptleri arasından bir tanesini seçmek ve bu temayı düğün organizasyon firmanızla paylaşmak. İşte sizin için seçtiğim o harika temalar! “

Sizin için bu yılın düğün modasının en çok konuşulan renklerinden biri olan parlak orkideyi seçtim. Elbette siz paşa gönlünüzden geçen başka bir rengi düğün konsepti olarak seçebilirsiniz. Tabii renkleri düğününüzün mevsimine göre seçmenizde fayda var:

İlkbahar: Yeşil, mavi, turuncu, fuşya, pembe, yumurta sarısı, mor

Yaz: Mint yeşili, turkuaz, gök mavisi, kum beji, somon, limonata sarısı, açık pembe, lila

Sonbahar: Hardal sarısı, tuğla rengi, kahverengi, bordo, turuncu, koyu yeşil, gülkurusu

Kış: Gri, bej, altın rengi, beyaz, vizon, siyah, kırmızı

Eskiye öykünen, bitpazarlarını gezmeye bayılan, bir ruhu ve geçmişi olan eşyalara hayran olan bir gelinseniz, vintage düğün teması tam size göre! Dantel örtüleri, eski şamdanları, kristal avizeleri, eski yemek ve çatal-bıçak takımlarını pekala değerlendirebilir, düğününüzde vintage bir hava yakalayabilirsiniz.

Denize ve güneşe tapıyor, yaz tatillerine doyamıyorsanız sizi böyle alayım. Yazın evleneceğinizden zaten şüphem yok ama önerim bir tekne düğünü yapmanız ya da deniz kıyısında evlenmeniz yönünde olacak.

Denizyıldızları, balıklar, denizatları, çakıl taşları, midyeler, deniz kabukları, kum şişeleri… Denizin ve kumsalın aklınıza getirdiği her figür deniz konseptli düğün temanızda yerini alabilir.

Düğün temaları arasından çevre dostu bir seçeneği uygulamak isteyenler için doğa temalı bir düğün biçilmiş kaftan! Biberiye yapraklarıyla süslenmiş bir pasta, nikah şekeri yerine dağıtılan tohumlar, çiçek soğanları veya fidan bağışı, davetiye için tercih edeceğiniz geri dönüşümlü kağıttan modeller… Hayal gücünüzü zorlayabilirsiniz!

Düğün için değişik fikirler listesine aday temalardan biri daha! İtiraf etmek gerekirse ben bisiklet kullanmasını bilmiyorum. Tam da bu nedenle en çok özendiğim tema sanırım bu! En çok kır düğünlerine yakıştırdım, bisiklet temalı bu düğün fikrini. Özgür, sıcak, samimi, renkli… Şu pastayı yemeğe kıyacak birini tanıyor musunuz?

“Yuvayı dişi kuş yapar” anlayışı geride kaldı. Artık yuvayı iki kuş yapıyor! Sevgiliniz kuş figürünü düğün teması için çok feminen bulursa bu gerçeği ona anlatmak size düşüyor.