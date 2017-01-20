Aktunçlar’ın ölümünde gözler Adli Tıp’ta

Estetik ameliyatı sırasında yaşamını yitiren 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar’ın ölümüne ilişkin Sağlık Bakanlığı, KTTB ve polis soruşturması devam ediyor

Duygu ALAN

Lefkoşa’da Etik Hastanesi’nde 13 Ocak Cuma günü estetik ameliyatı sırasında yaşamını yitiren 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar’ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Konu ile ilgili Havadis’e açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Anıl Aktunçlar’dan alınan doku örneklerinin önceki gün İstanbul Adli Tıp Kurumu’na incelenmek üzere gönderildiğini, olayda ismi geçen hekimler hakkında gerekli soruşturmanın başlatılması için de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin görevlendirildiğini kaydetti.

İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan çıkan raporun şeffaflıkla kamuoyu ile paylaşılacağından kimsenin şüphe duymamasını söyleyen Sucuoğlu, söz konusu raporun en kısa zamanda çıkması için de İstanbul Adli Tıp Kurumu başkanı ile temasa geçildiğini belirtti.

Doktor Ademoğlu izinde

Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan açıklamada, olayda adı geçen doktorlar hakkında “Görevinden men edilmesi” yönünde şu aşamada bir işlem yapılmasının yasal olarak mümkün olmadığını ancak Aktunçlar’ın ameliyatını gerçekleştiren Dr. Adem Ademoğlu’nun bir hafta süre ile izne çıktığını kaydetti.

Hastane denetlenecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Anıl Aktunçlar’ın ameliyatının gerçekleştirildiği Etik Hastanesi’nde Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Haziran 2015 tarihinde denetim yapıldığı ve hastanenin ameliyathanesinin standart olduğu kaydedildi.

Açıklamada, hastanenin en kısa zamanda yeniden denetleneceğini kaydedildi.

Sucuoğlu: Rapor kamuoyu ile paylaşılacak

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Anıl Aktunçlar’dan alınan doku örneklerinin önceki gün sabah İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiğini ve çıkan raporun şeffaf bir şekilde yargıyı da etkilemeyecek şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Sucuoğlu, kamuoyunun bu olaydaki rahatsızlığının farkında olduğunu bu noktada ilgili raporun en erken zamanda çıkması için de İstanbul Adli Tıp Kurumu başkanı ile temasa geçildiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, ameliyatın gerçekleştirildiği Etik Hastanesi’nde en kısa zamanda yeniden denetim yapılacağını açıkladı.

Olayda adı geçen doktorlar hakkında gerekli soruşturmanın başlatılması için de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin görevlendirildiğini kaydeden Sucuoğlu, şu aşamada olayda adı geçen hekimler hakkında “görevinden men” etme gibi bir işlem yapılmasının yasal olarak mümkün olmadığını dile getirdi.

Sucuoğlu şunları kaydetti: “Etik hastanesi 24 Haziran 2015 tarihinde denetlendi. Ameliyathanesi standart. Zaten bu iş arz talep işidir. Ameliyathane iyi değilse hiçbir doktor mesleğini riske atmaz. Hastanenin bu yıl ki denetimi de Şubat ayında yapılacaktı ancak bu olaydan ötürü denetim listesinde değişiklik yaptık, en kısa sürede, Ocak ayı içerisinde yeniden denetleyeceğiz. Olayda adı geçen hekimler polise gerekli ifadelerini verdiler. Öte yandan Bakanlık olarak, hem hastane hem de çalışanla ilgili gerekli soruşturmanın yapılması için Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni görevlendirdik. Birlik soruşturması neticesinde bir karar üretecek. Ancak kesin netice, rapor ortaya çıkmadan hekimin görevinden men edilmesi yasal değildir. Dolayısıyla bu hususta bir işlem başlatılmadı. Ancak Dr. Adem Ademoğlu’nun izinli olduğu bilgimize ulaşmıştır.”

Arifoğlu: Soruşturma başlatıldı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yetkilendirme çerçevesinde gerekli soruşturmayı başlattıklarını ve ilgili hekimlere bu hususta gerekli yazıların gönderildiğini söyledi.

Dr. Arifoğlu, ameliyatı gerçekleştiren Dr. Adem Ademoğlu’nun bu hafta izin aldığı bilgisini de doğruladı.