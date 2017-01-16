Yeni yılın ilk “Olgun” konseri

ROMANTİZM DORUKLARA ULAŞTI:

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Soner Olgun 2017 yılının ilk konser ziyafetini Girne’de gerçekleştirdi. Her anı birbirinden güzel geçen konserde Soner Olgun ve eşinin muhteşem düetleri eğlenceyi romantizmin doruklarına taşıdı

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Soner Olgun 2017 yılının ilk konser ziyafetini, Merit Park Hotel’in eğlence merkezi Letafet Bar’da gerçekleştirdi. Usta yorumcu her zaman olduğu gibi mekâna adını verdiği “Letafet” adlı şarkısıyla programa başladı daha sonra eline aldığı sazıyla geçmişten bugüne dillerden düşmeyen eserleri seslendirdi.

2017 yılı için yep yeni repertuar hazırlayan Soner Olgun, dinleyenlere kimi zaman duygu dolu anlar kimi zamanda eğlencenin doruklarına ulaştırdı.

Her anı birbirinden güzel geçen konserde Soner Olgun ve eşinin muhteşem düetleri eğlenceyi romantizmin doruklarına taşıdı. 2017’de de Sanatçı ve ekibinin bir an olsun düşmeyen enerjisi ile yine bir Soner Olgun klasiği yaşandı.

Sıcak ve samimi bir atmosferde eğlenen konuklar, şarkıların ritmine kendilerini bırakırken masalarındaki Chivas Regal viskiyle de keyiflerine keyif kattı.