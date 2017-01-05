2 ay sonra yakalandı

Yeniboğaziçi’nde Ekim ve Kasım ayları arasında meydana gelen hırsızlık olay ile ilgili aranan Recep Gergin Lefkoşa’da bulunarak tutuklandı

Nadire BAHADİ

Yeniboğaziçi’nde 30 Ekim ile 5 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen “Ev açma” ve “Sirkat” suçlarından aranan Recep Gergin önceki gün Lefkoşa’da bulundu. Tarık Girgin ve Uğur Ersan Topçu ile birlikte adı hırsızlık suçuna karışan zanlı Gergin dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Poliste verdiği gönüllü ifadesin de Tarık Girgin ve Uğur Ersan Topçu ile birlikte hırsızlık için 2 şahsın evine girdiğini kabul eden Recep Gergin mahkeme emri ile soruşturma amaçlı 2 gün poliste tutuklu kalacak.

Suçlamaları kabul etti

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Gökhan Yıldırım mahkemede verdiği ifadesinde Yeniboğaziçi bölgesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili 7 Kasım 2016 tarihinden beri aranan zanlı Recep Gergin’in önceki gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Yıldırım, zanlının 30 Ekim ile 5 Kasım tarihleri arasında Tarık Girgin ve Uğur Ersan Topçu ile birlikte çeşitli eşya ve nakit paraları sirkat etmekle suçlandığını anımsattı. Zanlı Gergin’in yakalanmasının ardından poliste gönüllü ifade vererek hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini ifade eden polis memuru Yıldırım, zanlının 2 Kasım 2016 tarihinde Tarık Girgin ve Uğur Ersan Topçu ile birlikte Zihni Lokmacı’nın evine girip Sterlin ve TL türündeki paraları sirkat ettiğini, 7 Kasım 2016 tarihinde ise yine suç ortakları ile birlikte İsmet Karamehmet’e ait eve girdiğini ancak bir şey çalmadığı itirafında bulunduğunu kaydetti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Yıldırım, zanlı Recep Gergin’in 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.