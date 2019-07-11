Zorla adam alıkoyma, ciddi darp, hırsızlık ve ateşli silah bulundurma

Zorla adam alıkoyma, ciddi darp ve hırsızlık suçuyla tutuklanan H.İ.C.’nin (E-25) evinde yapılan aramada kanunsuz ateşli silah ve patlayıcıyla uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adı geçen kişiyle, darp olayına karışan E.Z. (E-21) tutuklandı. Olaya karışan 2 kişi ise aranıyor.

Polisin açıklamasına göre, H.İ.C.(E-25) 26 Haziran’da tasarrufunda bulunan tabanca ve beraberinde bulunan 2 kişiyle birlikte iş hakkında konuşmak maksadıyla kullanımlarında bulunan araca aldıkları Burak Çetin’i istemi dışında Bufavento Kalesi civarına götürerek, darp etti ve cep telefonunu aldı.

H.İ.C.’nin aynı gün E.Z. (E-21) ile birilikte Burak Çetin’in kalmakta olduğu ikametgaha giderek, darp ettiği ve 1 adet diz üstü bilgisayarını alıp, kaçtıkları yönünde yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, H.İ.C’nin kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldı. Aramada, tütünle karışık 1,5 gram ağırlığında uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet plastik öğütücü, bir adet kart, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 ABD Doları nakit para, içersinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 sarma sigara ve 1 adet 9 mm’lik canlı mermi bulundu.