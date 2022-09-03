Spor

Zor Hareketler Şampiyonası yapıldı

3 Eylül 2022
Zor Haraketler Şampiyonası yapıldı






Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Milli Takım Seçme Müsabakaları önceki akşam yapıldı.




Yıl içinde yapılacak olan uluslararası etkinlklerde yarışacak olan sporcuların milli takım seçmeleri taekwondo karate budo (Kurash-Wushu) Zor Haraketler Şampiyonası  Girne’de Avrasya Taekwondo Merkezi’nde  düzenlendi.



Yarışmaları Master Öykü Ergin, yönetirken dereceye girenlere ödüllerini federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen verdi.

 

Kategorilerinde birinci olanlar:

 

BAYANLAR ZOR HAREKETLER KATAGORİLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR

1.Kategori:      1.Zeynep Keskin

2.Kategori:      1.Rabia Tarım

3.Kategori:      1.Eilf Baştaş

4.Kategori:      1.Süheyla Bölükbaşı

5.Kategori:      1.Spellena Gankama

6.Kategori:      1.Zehra Naz Ağan

7.Kategori:      1.Hiranur Şanverd

8.Kategori:      1.Derin Sulo

9.Kategori:      1.Anastasia Korsnurova

10.Kategori:    1.Wen Li Zhang

11.Kategori:    1.Dua Zaman

12.Katagori:    1.Enise Püsküllü

13.Katagori;    1.Fatma Ağan Şanverdi

  1. Katagori: 1.Zehra Bilge Bayram
  2. Katagori: 1. Deniz Sevinç
  3. Katagori: 1.Daria Shuymushev
  4. Katagor 1. Kura Bal

 

ERKEKLER ZOR HAREKETLER KATEGORİLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR

1.Kategori:      1.Daniel Hüroğlu

2.Kategori:      1.Arda Altuntaş

3.Kategori:      1.Oğulcan Doğan

4.Kategori:      1.Mateu Yumaga

5.Kategori:      1.Mustafa Yalçın

6.Kategori:      1.Bora Kürşat

7.Kategori:      1.Sam Norozi

8.Kategori:      1.Mehmet Çulama

9.katagori:      1.Paşa Cenker Özgün

10.katagori:    1.Baraka  Ilunga

11.katagori:    1.Aptullah Baştaş

12.Katagori:    1.Barış Erfnke

  1. Katagori: 1.Reza Golmohammed

13.Katagori:    1.Emrullah Baştaş

  1. Katagori: 1.Daniel Korshunov

15.katagori      1.Özkay Ramz

16.Katagori:    1.Şakir Atınç Yağızsoy

17.Katagori:    1.İzzet Tok

18.Katagori:    1.Vandad Lozani

19.Katagori:    1. Ata Mehmet Aslan

20.Katagori:    1.Mehmet Çulama

  1. Katagori: 1.Bora Kürşat

22.Katagori:    1.Paşa Cenkar Özgün

23.Katagori:    1.Fustafa Zana Bayram

24.Katagori:    1.Aslan Sevinç

25.Katgori:     1. Matev Guma

 



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3 Eylül 2022






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