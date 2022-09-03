Zor Hareketler Şampiyonası yapıldı
Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Milli Takım Seçme Müsabakaları önceki akşam yapıldı.
Yıl içinde yapılacak olan uluslararası etkinlklerde yarışacak olan sporcuların milli takım seçmeleri taekwondo karate budo (Kurash-Wushu) Zor Haraketler Şampiyonası Girne’de Avrasya Taekwondo Merkezi’nde düzenlendi.
Yarışmaları Master Öykü Ergin, yönetirken dereceye girenlere ödüllerini federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen verdi.
Kategorilerinde birinci olanlar:
BAYANLAR ZOR HAREKETLER KATAGORİLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR
1.Kategori: 1.Zeynep Keskin
2.Kategori: 1.Rabia Tarım
3.Kategori: 1.Eilf Baştaş
4.Kategori: 1.Süheyla Bölükbaşı
5.Kategori: 1.Spellena Gankama
6.Kategori: 1.Zehra Naz Ağan
7.Kategori: 1.Hiranur Şanverd
8.Kategori: 1.Derin Sulo
9.Kategori: 1.Anastasia Korsnurova
10.Kategori: 1.Wen Li Zhang
11.Kategori: 1.Dua Zaman
12.Katagori: 1.Enise Püsküllü
13.Katagori; 1.Fatma Ağan Şanverdi
- Katagori: 1.Zehra Bilge Bayram
- Katagori: 1. Deniz Sevinç
- Katagori: 1.Daria Shuymushev
- Katagor 1. Kura Bal
ERKEKLER ZOR HAREKETLER KATEGORİLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR
1.Kategori: 1.Daniel Hüroğlu
2.Kategori: 1.Arda Altuntaş
3.Kategori: 1.Oğulcan Doğan
4.Kategori: 1.Mateu Yumaga
5.Kategori: 1.Mustafa Yalçın
6.Kategori: 1.Bora Kürşat
7.Kategori: 1.Sam Norozi
8.Kategori: 1.Mehmet Çulama
9.katagori: 1.Paşa Cenker Özgün
10.katagori: 1.Baraka Ilunga
11.katagori: 1.Aptullah Baştaş
12.Katagori: 1.Barış Erfnke
- Katagori: 1.Reza Golmohammed
13.Katagori: 1.Emrullah Baştaş
- Katagori: 1.Daniel Korshunov
15.katagori 1.Özkay Ramz
16.Katagori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy
17.Katagori: 1.İzzet Tok
18.Katagori: 1.Vandad Lozani
19.Katagori: 1. Ata Mehmet Aslan
20.Katagori: 1.Mehmet Çulama
- Katagori: 1.Bora Kürşat
22.Katagori: 1.Paşa Cenkar Özgün
23.Katagori: 1.Fustafa Zana Bayram
24.Katagori: 1.Aslan Sevinç
25.Katgori: 1. Matev Guma