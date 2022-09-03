Lord, İstanbul’da engelleri atlayacak

Ülkemizin başarılı binicilerinden Kemal Lord, İstanbul’da 17-18 eylül tarihinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na katılacak. Lord Şampiyona ile ilgili olarak şunları söyledi: “Umarım herkes bir gün bu duyguyu yaşar. Türkiye Şampiyonası’nda yarışacağım için çok heyecanlıyım. Geçmiş yıllara göre bu sporun federasyonumuz sayesinde dahada çok geliştiğini dile getirmek isterim. Umarım gelecek yıllarda şahsi değil de bir Milli takım oluşturulup yarışmalara katılabiliriz. Devlet büyüklerimizin Binicilik Federasyonu’na daha fazla katkı sağlamalarını ve önümüzü açmalarını istiyoruz.”