Zoom’a alternatif en iyi 5 görüntülü sohbet uygulaması

Dünya nüfusunun neredeyse üçte birinin bir çeşit koronavirüs tecriti kapsamında evlerine kapanması insanları başkalarıyla bağlantı halinde kalmak için teknolojiye başvurmaya zorluyor.

Video konferans uygulaması Zoom başlangıçta birçok kişinin ilk tercihi haline geldi ama bunun ne kadar güvenli olduğuyla ilgili sorular da gündeme geldi. Uygulamanın hızla yükselen popülerliği kullanıcılarının kişisel bilgilerini işleme biçimine dair artan titiz incelemeyi de beraberinde getirdi ve aynı anda “Zoombombing” (siber saldırılar ed.n.) diye bilinen fenomene de dikkat çekti.

Uygulama bilinen güvenlik uzmanlarını işe aldı ve güvenlik problemlerini gidermek için yeni güncellemeler yayımladı fakat hükümetler ve kurumlar Zoom toplantılarını yasaklamaya devam ediyor.

Neyse ki, bir dizi alternatif özel iş toplantılarından arkadaşlarla sosyalleşmeye kadar her şeyi kapsayan seçenekler sunuyor.

Skype

Birçok kişi için Skype internet üzerinden gerçekleştirilen görüntülü sohbetin başlangıcıydı. 2000’lerin başında piyasaya sürüldükten sonra platform o kadar yaygın hale geldi ki Google ve Xerox gibi isminin bir fiil olarak kullanıldığı seçkin bir mertebeye ulaştı.

10 yıldan uzun süredir video görüşmeleri konusunda neredeyse bir tekel haline gelen Skype eğer pandemi 10 yıl önce çıksaydı kesinlikle herkesin tercih ettiği uygulama olurdu.

Fakat 2011’de Microsoft’a satılmasından bu yana Skype’ın kullanışlılığı ve güvenilirliği ortaya çıkan yeni rakiplerin gerisinde kaldı. Problemler teknoloji devinin peer-to-peer (P2P) (İki veya daha fazla istemci arasında veri paylaşmak için kullanılan bir ağ protokolüdür ed. n.) hizmetten bulut tabanlı işleme geçme yönünde verdiği karardan kaynaklanıyor. Bu karar Skype’ın dağınık ve sinir bozucu hale gelmesine ve kullanıcıların alternatiflere yönelmesine sebep olmuştu.

Microsoft ayrıca son yıllarda odağını Teams konferans uygulamasına kaydırdı ama basit görüntülü konuşma ve grup sohbetleri için Skype hala sağlam ve tanıdık bir seçenek olmaya devam ediyor.

HouseParty

HouseParty kısa sürede oyun oynamak ve arkadaş ve aileleriyle uzaktan iyi vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği görüntülü sohbet uygulaması haline geldi.

Uygulamanın kullanımı ücretsiz ve basit. Üstelik çift veya grup halinde oynaması zevkli, bilgi yarışmasından sessiz sinemaya geniş bir interaktif oyun yelpazesi sunuyor.

HouseParty’nin popülerliğindeki hızlı yükseliş Zoom’a kıyasla daha farklı problemler ortaya çıkardı. Uygulamanın açık ve kapsayıcı özellikleri yeni üye bombardımanına tutulmadan sadece arkadaşlarıyla sohbet etmek ve oyun oynamak isteyen kullanıcıların kaotik ve kafa karıştırıcı bir deneyimle karşılaşmasıyla sonuçlanıyor.

Uygulamanın ayarlarıyla uğraşmak bu sorunların çoğunu giderebiliyor. Aynı zamanda “sneak in (gizli giriş, ç.n.)” gibi gözden uzak özellikler iletişim listenizdeki kişilerden gizli şekilde uygulamaya girmenize olanak tanıyor.

Signal

Gizlilik savunucusu, ifşacı Edward Snowden internet üzerinden güvenli şekilde iletişim kurmak için Signal’i kullanan birçok tanınmış kişiden sadece biri.

Geniş kesimlerce gizliliğe en çok dikkat eden mesajlaşma uygulaması olarak kabul edilen Signal aynı zamanda açık kaynaklı Signal Protocol teknolojisini kullanarak görüntülü aramaların da şifrelenmesine izin veriyor.

Benzerleri gibi ana akım bir başarı seviyesine ulaşamamasına sebep olan birtakım sınırlamalar mevcut. Mesela uygulama grup halindeki görüntülü konuşmaları desteklemiyor.

Ek güvenlik katmanlarına rağmen Signal’in kullanımı basit ve uygulama hem Android’de hem de iOS’ta ücretsiz olarak mevcut. Masaüstü cihazlarsa henüz Signal üzerinden görüntülü konuşmayı desteklemiyor.

WhatsApp

Dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması.

2018’de Facebook’a ait uygulama tüm kullanıcıları için ücretsiz olarak grup halinde videolu arama özelliğini geliştirdi. Böylece de WhatsApp’ı sadece aile ve arkadaşlarıyla sohbet etmek isteyen insanlar için en kullanışlı seçenek haline getirdi.

Mesajlaşma işlevine benzer şekilde WhatsApp’ın video görüşmeleri şifreli fakat işin kötü tarafı tek seferde sadece 4 kişi şifreli video görüşmesinde yer alabiliyor.

WhatsApp’ın görüntülü sohbet işlevinde konuşmanın ortasında yeni kişi ekleme ve video akışını diğer katılımcılardan saklamak gibi kullanışlı birtakım özellikler bulunuyor.

Microsoft Teams

Başlangıçta son derece popüler olan işyeri konuşma aracı Slack’e rakip olarak tasarlanan Microsoft Teams o zamandan bu yana video konferansından 10 bin kişiye PowerPoint sunumu yapmaya kadar her şeyi destekleyen kapsayıcı bir platforma dönüştü.

Görüntülü sohbet işlevi aynı anda 250 kişiye kadar destek sağlarken Microsoft Word, Excel ve diğer Office uygulamalarının paylaşımını mükemmelleştirmek için Microsoft Office 365’i de Teams’e entegre etti.

Zoom’un başına bela olan güvenlik sorunlarının farkında olan Microsoft geçen haftalarda Teams’in gizlilik belgelerini yayımlamaya özen gösterdi.

Microsoft’un blogundaki paylaşımlar uygulamanın kullanıcı bilgilerini işleme biçimiyle övünüyor:

Gizlilik öyle sonradan aklımıza gelen bir düşünce olmayıp şirketimizin felsefesinin ve ürünlerimizi tasarlayış biçimimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Office 365 aboneliği olan herkes için Teams ücretsiz ama bundan bağımsız olarak uygulamanın ücretsiz bir sürümü de mevcut, bu da onu işyerleri için belki de Zoom’a en iyi alternatif haline getiriyor.

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