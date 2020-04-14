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Çin, Kovid-19 aşısı olmaya aday iki çalışmaya daha klinik deney izni verdi

Söz konusu aşıların Sinovac Biyoteknoloji şirketi ve Vuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından geliştirildiği bildirildi

14 Nisan 2020

Çin, dünya çapında 120 binden fazla kişinin ölümüne yol açan yeni koronavirüsle savaşmak için iki deneysel aşının erken aşama klinik deneylere geçmesi için onay verdi.

Reuters’ın Şinhua haber ajansından aktardığı bilgiye göre, bu deneysel aşılar, Pekin merkezli Sinovac Biyoteknoloji şirketi ve Çin Ulusal Eczacılık Grubu’na bağlı Vuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından geliştiriliyor.

Mart ayında Çin, Askeri Tıp Bilimleri Akademisi ve biyoteknoloji firması CanSino Bio tarafından geliştirilen bir aşı adayına da klinik deneme için yeşil ışık yakmıştı. Bu açıklama, ABD’li ilaç firması Moderna’nın Ulusal Sağlık Enstitüleri’yle geliştirdiği aşının klinik deneylerine başladıklarını açıklamasının ardından gelmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu hafta, küresel çapta gelişme aşamasındaki 70 koronavirüs aşı projesi olduğunu açıklamıştı. Üç adayın, kinik aşamaya geçtiği bildirilmişti.

Klinik süreçte en ileride olan aşının, Hong Kong merkezli CanSino Biologics Inc. ve Pekin Biyoteknoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği ikinci aşamadaki deneysel bir aşı olduğu kaydedilmişti.

The Star’ın aktardığına göre insanlarda test edilen diğer iki aşının da ABD’li ilaç üreticileri Moderna Inc. ve Inovio Pharmaceuticals Inc. tarafından geliştirildiği bildirilmişti.



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