Zlatan: Yeni İsveç benim

İnanılmaz golleri kadar megalomani düzeyinde seyreden açıklamalarıyla da tanınan İsveçli futbolcu Zlatan Ibrahimovic, ‘İsveçlilerin ırkçılığı yüzünden kariyerinde pek çok zorlukla karşılaştığını ve başarıya ulaşmak için ekstra çaba sarf etmek zorunda kaldığını’ dile getirdi.

‘SVENSSON YA DA ANDERSSON’LA AYNI İMKANLARA SAHİP OLAMADIK’

Ailesi eski Yugoslavya kökenli olan 37 yaşındaki futbolcu, tüm kariyeri boyunca soyadı üzerinden kendisine farklı muamele edildiğini savundu.

Viasat Sport muhabiri Johan Kücükaslan’a konuşan İsveç’in eski milli futbolcusu “Svensson ya da Andersson’un sahip olduğu imkanlara Ibrahimovic ya da farklı kökenden bir başka soyadı sahip değil. O fırsatlardan ben de hiç yararlanamadım. Tersine, o fırsatları kendim yaratmak zorunda kaldım” dedi.

Frågade Zlatan om hur det har varit att ta sig fram som svensk med invandrarbakgrund.

“Det finns smygrasism inom media. De kan inte acceptera att jag är Ibrahimovic. Men jag njuter. Jag är Ibrahimovic. Jag är svensk. Jag är den nya svennen. Jag är det nya Sverige”. pic.twitter.com/7to8uKgDwH — Johan Kücükaslan (@johankucukaslan) November 16, 2018

‘DİĞERLERİNİN ÖNÜNÜ BEN AÇTIM’

​Artık ABD’nin LA Galaxy takımında top koşturan ve çoktan efsaneler arasına adını yazdıran Ibra, Malmö FF’de başlayıp Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, A.C. Milan, PSG ve Manchester United’a uzanan kariyeriyle kendisi gibi farklı kökenlerden gelenlerin dünyanın en iyi ligleri ve en iyi takımlarında oynamasının önünü açtığını iddia etti.

‘MEDYADAKİ SESSİZ SEDASIZ IRKÇILIK’

Bu devasa başarısına rağmen ülkesinde etnik bir İsveçli gibi muamele görmediğinden yakınan golcü, şöyle konuştu: “Medyada sessiz bir ırkçılık var. Benim Ibrahimovic olmamı kabul edemiyorlar. Bense kendim olmamın keyfini çıkarıyorum. Çünkü Ibrahimovic’im ve İsveçliyim. Ben yeni İsveçliyim. Ben yeni İsveç’im. İşte bu kadar.”

‘KAPA ÇENENİ’

2001-16 arası İsveç milli takımının formasını giymiş olan Ibrahimovic’in bu yorumlarına İsveçlilerden hem eleştiri hem de destek geldi.

Olumsuz tepkiler “Kibrinden, ebedi saçmalıklarından, aptal vecizelerinden bıktık usandık. Futbolunu oynayıp çenesini kapatsın” çizgisindeydi.

‘SVEN SVENSSON BÖYLE KONUŞSA’

Bir kullanıcı “Zlatan’ın Sven Svensson diye söz ettiklerinden biri, Zlatan gibi yıllarca aynı saçmalıkları dile getirseydi, onun gibi hala övgü toplamaya devam edemezdi” değerlendirmesini yaparak ünlü futbolcuyu ‘tümüyle şuursuz’ olmakla suçladı.

‘MÜKEMMEL ROL MODEL’

Olumlu tepkiler ise ‘göçmen kökenli çocuklar için mükemmel rol model oluşturduğu’ görüşü üzerinden geldi.