Zlatan Ibrahimovic’in Covid-19 testi pozitif çıktı.

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş’ın muhtemel rakibi Milan’da corona virüsü şoku yaşanıyor.

İtalyan ekibi Leo Duarte’nin corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tüm futbolculara test yapıldı ve Zlatan Ibrahimovic’in de corona virüse yakalandığı ortaya çıktı.

UEFA’nın yayınladığı corona virüs protokollerine göre; Milan’da en az 13 futbolcunun PCR testinin negatif çıkması gerekiyor.