Ziyametli 42 yaşındaki Yunus Zengin ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 21, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Ziyametli 42 yaşındaki Yunus Zengin ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Yunus Zengin

Ziyamet’te sakin 42 yaşındaki Yunus Zengin, evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı sağlık ocağında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, dün saat 23.30 sıralarında Yunus Zengin (E-42), Ziyamet’teki evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Yenierenköy Sağlık Ocağı’nda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zengin’in otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı ve kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.


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Tags:Yunus Zenginziyamet
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