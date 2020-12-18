Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu kuraları TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda çekildi.

İşte son 16 turu eşleşmeler:

İttifak Holding Konyaspor – Gaziantep FK

Beşiktaş – Çaykur Rizespor

Fenerbahçe – Kasımpaşa

Bursaspor – Fraport TAV Antalyaspor

Demir Grup Sivasspor – Adana Demirspor

Yeni Malatyaspor – Galatasaray

Aytemiz Alanyaspor – Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Tuzlaspor – Medipol Başakşehir

Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021’de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.