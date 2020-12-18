Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu kuraları TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda çekildi.
İşte son 16 turu eşleşmeler:
İttifak Holding Konyaspor – Gaziantep FK
Beşiktaş – Çaykur Rizespor
Fenerbahçe – Kasımpaşa
Bursaspor – Fraport TAV Antalyaspor
Demir Grup Sivasspor – Adana Demirspor
Yeni Malatyaspor – Galatasaray
Aytemiz Alanyaspor – Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Tuzlaspor – Medipol Başakşehir
Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021’de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.