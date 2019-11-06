Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur kuraları çekildi… Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak kura çekimi, saat 15.00’te başladı.
Kupada 4. turu geçen 27 takım ile Süper Lig’de geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, 5. turda mücadele edecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ
Çaykur Rizespor – Samsunspor
Altınordu – Yukatel Denizlispor
Adanaspor-Aytemiz Alanyaspor
Altay-Trabzonspor
Beşiktaş – Anagold 24 Erzincanspor
Fatih Karagümrük-Göztepe
Vanspor-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü
Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir
Galatasaray-Tuzlaspor
İstikbal Mobilya Kayserispor – Manisaspor
Kırklarelispor – Gaziantep
Eyüpspor – Antalyaspor
Fenerbahçe-İstanbulspor
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık’ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık’ta yapılacak.
SERİ BAŞI TAKIMLAR
Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Rizespor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe, Sivasspor, Kayserispor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Denizlispor, Bursaspor.
SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
Altınordu, Altay, Adana, Keçiörengücü, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, B.B.Erzurum, Samsunspor, Manisa FK, Kırklarelispor, Tuzlaspor, Eyüpspor, Hekimoğlu Trabzon, Vanspor, Esenler Erokspor, 24 Erzincanspor.