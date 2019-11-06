Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur kuraları çekildi… Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak kura çekimi, saat 15.00’te başladı.

Kupada 4. turu geçen 27 takım ile Süper Lig’de geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, 5. turda mücadele edecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ

Çaykur Rizespor – Samsunspor

Altınordu – Yukatel Denizlispor

Adanaspor-Aytemiz Alanyaspor

Altay-Trabzonspor

Beşiktaş – Anagold 24 Erzincanspor

Fatih Karagümrük-Göztepe

Vanspor-Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü

Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir

Galatasaray-Tuzlaspor

İstikbal Mobilya Kayserispor – Manisaspor

Kırklarelispor – Gaziantep

Eyüpspor – Antalyaspor

Fenerbahçe-İstanbulspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık’ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık’ta yapılacak.

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Rizespor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe, Sivasspor, Kayserispor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Denizlispor, Bursaspor.

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Altınordu, Altay, Adana, Keçiörengücü, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, B.B.Erzurum, Samsunspor, Manisa FK, Kırklarelispor, Tuzlaspor, Eyüpspor, Hekimoğlu Trabzon, Vanspor, Esenler Erokspor, 24 Erzincanspor.