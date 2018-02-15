Zeytin Dalı Harekatı’nda bin 528 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekâtı’nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1528 olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bugün, kara ve hava operasyonları sonucunda terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu 43 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1528 olduğu kaydedildi.

Hava harekâtının ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekâtının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.