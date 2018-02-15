Meclis toplantıları pazartesi ve salı

Cumhuriyet Meclisi’nde bugün koalisyon hükümetinin güvenoyu almasının ardından, Genel Kurul’un çalışma gün ve saatleri de belirlendi.

Danışma Kurulu kararına göre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’u Pazartesi ve Salı günleri saat 10.00’da toplanacak. Meclis pazartesi günleri yasama, salı günleri de denetim işlemi gerçekleştirilecek.

Genel Kurul, Danışma Kurulu’nun aldığı karar uyarınca, 19 ve 20 Şubat tarihlerindeki toplantılarını erteledi. Buna göre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bir sonraki toplantısı 26 Şubat Pazartesi saat 10.00’da gerçekleştirecek.

Cumhuriyet Meclisi’nde bugün ayrıca siyasi partilerin komitelerdeki temsiliyet sayısı ve temsil edilecek isimler de belirlendi. 7 üyeli daimi komitelerde UBP 3, CTP 2 ve HP 2 milletvekili ile temsil edilecek.