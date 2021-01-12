Bugün Girne – Alsancak çevre yolu üzerinde saat 16:30 sıralarında LV 233 plakalı araç sürücüsü Gülçin Erkmen direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak zeytin ağacına çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Erkmen, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis Basın Subaylığı’nın paylaşımı:
Bugün saat 16:30 sıralarında, Girne – Alsancak Çevre Yolu üzerinde, Gülçin Erkmen (K-71), yönetimindeki LV 233 plakalı salon aracı ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Karmi çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak zeytin ağacına çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Gülçin Erkmen, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.