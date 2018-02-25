Zeyna’dan geçemedi

Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye önceki gün üzerindeki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isteyen zanlı Çetin Uçaş, dedektör köpek Zeyna’nın kontrolünden geçemedi. Üzerinde yapılan aramada yaklaşık 8 gram hintkeneviri bulunan zanlı Uçaş, gözaltına alındı

Duygu ALAN

Ercan Havalimanı’ndan önceki gün KKTC’ye giriş yapmak isteyen Çetin Uçaş’a narkotik dedektör köpeği Zeyna’nın tepkisi sonrası üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, Uçaş’ın çorabı içerisinde yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri bulundu. Uçaş, gözaltına alınırken, söz konusu madde emare olarak alındı.

Zanlı Çetin Uçaş, dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Suçunu itiraf etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Fadıl Metin, mahkemede verdiği ifadede, Çetin Uçaş’ın Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye 23 Şubat 2018 tarihinde saat 14.15 sıralarında giriş yapmak istediği sırada narkotik dedektör köpek Zeyna’nın tepki vermesine müteakip üzerinin kontrol edildiğini kaydetti.

Metin, zanlının üzerinde yapılan kontrolde, çorabı içerisinde yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Fadıl Metin, zanlının polise gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Metin, zanlı hakkında soruşturmanın henüz devam ettiğine vurgu yaparak, vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit tekzibinin yapılabilmesi ve söz konusu maddenin Devlet Laboratuarı’nda tahlilinin yapılabilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.

Metin, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı 3 gün tutuklu kalacak

Zanlı avukatı mahkemedeki ifadesinde polisin zanlı hakkındaki 3 günlük tutukluluk talebine itirazlarının olmadığını belirtti.

Mahkeme, zanlı Çetin Uçaş’ın 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.