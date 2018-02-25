Tedbirler yetersiz işçiler ölüyor

KKTC’de 2011-2017 yılları arasında yaşanan iş kazalarında 51 işçi yaşamını yitirdi. 1 Ocak- 24 Şubat 2018 tarihleri arasında ise 3 işçi, ekmeğinin peşinde can verdi

AZRAİL İNŞAATLARDA KOL GEZİYOR: İş kazalarına ilişkin istatistikler en çok kazanın inşaatlarda olduğunu ortaya koydu. Kazalarının oluş şekline bakıldığında ise yetersiz tedbir nedeniyle yüksekten düşme ilk sırada yer aldı

TEDBİRLERİ TAKAN YOK: İş kazalarının kurbanı konumundaki işçiler de “baret takma, kemerle bağlanma” gibi en basit tedbirleri almadan çalışmaya devam ediyor. İnşaat işçilerinin çoğu baret yerine şapka takıyor, bellerinde ise emniyet kemeri yok

İŞVEREN DE RAHAT: İş kazaları birçok işçi gibi bazı işverenlere de ders olmuyor. Art arda yaşanan ölümlü kazalara rağmen özellikle inşatlarda gerekli tedbirler alınmadan işçi çalıştırılmasına devam ediliyor. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına göre bunun temel nedeni denetim yetersizliği

ÇELER KOLLARI SIVADI: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, göreve gelir gelmez ülkede iş kazalarının önüne geçmek için harekete geçti. Başta inşaatlar olmak üzere birçok alanda denetimler arttırıldı İş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı bulunan inşaatların faaliyetleri durduruldu

Duygu ALAN

KKTC’de meydana gelen iş kazalarının birçoğu dikkatsizlik ve işçilerin can güvenliğinden yoksun çalışmalarından kaynaklanırken, meydana gelen iş kazaları, bazı işverenlerin de işçisinin can güvenliğini sağlamakta yeterli tavrı ortaya koymadığını gösteriyor.

Ülkede son 7 yılda meydana gelen iş kazaları, kazaların oluş şekli, kazaların meydana geldiği ortamlar ve kaza esnasında işçinin iş güvenliği bağlamında hangi şartlarda çalıştığına ilişkin istatistikler ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da geçmişte bu konularda etkin bir denetim ve yatırım gücü ortaya koymadığını gösteriyor.

KKTC’de işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak adına beklenen adımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler attı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,7- 15 Şubat tarihleri arasında 65 iş yerini denetledi, yapılan denetimlerde 44 iş yerinin faaliyeti durduruldu. 21 iş yerine uyarı verdi, bu iş yerlerinin sadece 7’si yeniden açıldı.

Bakanlığın inşaatlarda başlattığı etkin denetim Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) tarafından memnuniyetle karşılandı.

Dev-İş Başkanı Hasan Felek, “Bakanlıktan talebimiz bu denetimler yapılırken de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası’nın sadece inşaatlarda değil her alanda uygulanmasını sağlaması ve buna bağlı olan tüzüklerin hayata geçirilmesidir” dedi.

Felek, ülkede iş kazaları ve iş cinayetlerinin önüne geçilebilmesi için ayrıca özel sektörde sendikalaşmanın önün açılması gerektiğine vurgu yaptı.

54 işçi ekmek peşinde can verdi

KKTC’de meydana gelen iş kazalarına ilişkin istatistikler korkunç gerçeği gözler önüne seriyor.

KKTC’de meydana gelen iş kazalarına ilişkin istatistiklere göre, 2011-2017 yılları arasında yaşanan iş kazalarında onlarca işçi kazayı yaralı olarak atlatırken bu kazalarda 51 işçi yaşamını kaybetti.

Ülkede 1 Ocak- 24 Şubat 2018 tarihleri arasında ise 3 işçi, yaşamdan koptu.

Ölenlerin çoğunluğu inşaat işçisi

KKTC’de yaşanan iş kazalarında kazanın meydana geldiği yere ilişkin istatistiklere bakıldığında inşaat dikkati çekiyor.

Ülkede iş kazalarının çoğunluğu inşaatlarda yaşanıyor.

İş kazalarının oluş şeklini kapsayan istatistiklere göre bakıldığında ise bu kazaların büyük çoğunluğunun yüksekten düşmeye bağlı olarak yaşandığı görülüyor.

İşçiler umursamaz işverenler rahat

Yaşanan iş kazaları ne işçilere ne de işverenlere ders oluyor. Ülkede özellikle inşaatlarda halen daha birçok işçi, “Bana bir şey olmaz” havasında güvenlikten yoksun çalışıyor.

Bazı inşaat işçileri iş güvenliğinden yoksun çalışırken bazı işverenler de bu durumu önleyici tedbirler almıyor.

Ülkede devam eden yüzlerce inşaat var ve birçok inşaatta işçiler, metrelerce yükseklikte, başlarında baret, bellerinde güvenlik kemeri olmadan çalışıyor.

Can güvenliğinden yoksun çalışan inşaat işçileri, can güvenlikleri sağlayacak hiçbir önlem almadıkları halde inşaatın tepesinde birer akrobat gibi hareket ederek canlarını tehlikeye atıyor.

Bakanlık da etkin olamadı

KKTC’de bugüne kadar yaşanan iş kazalarında geçmiş hükümetlerin de payı bulunuyor.

Ülkede son 7 yılda meydana gelen iş kazaları, kazaların oluş şekli, kazaların meydana geldiği ortamlar ve kaza esnasında işçinin iş güvenliği bağlamında hangi şartlarda çalıştığına ilişkin istatistikler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da geçmişte bu konularda etkin bir denetim ve yatırım gücü ortaya koymadığını gösteriyor.

Bu kez farklı

KKTC’de işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak adına beklenen adımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler attı.

Bakan Çeler, göreve gelir gelmez ülkede iş kazalarının önüne geçmek için harekete geçti.

Başta inşaatlar olmak üzere birçok alanda etkin denetimlere başlandı. Yapılan denetimlerde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı çalıştığı tespit edilen birçok inşaatın faaliyeti durduruldu.

İşyeri denetimlerinin birçoğuna Bakan Çeler de katıldı.

Bakanlığın gerek inşaatlarda gerekse özel sektörün diğer faaliyet alanlarında etkin denetimleri devam ediyor.

Bakanlık geçit vermedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,7- 15 Şubat tarihleri arasında 65 iş yerini denetledi, yapılan denetimlerde 44 iş yerinin faaliyeti durduruldu. 21 iş yerine uyarı verdi, bu iş yerlerinin sadece 7’si yeniden açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 7-15 Şubat tarihleri arasında; Lefkoşa’da; 29 iş yeri denetlendi, 21 iş yeri kapatıldı, 4 iş yeri yeniden faaliyete başladı, 8 iş yerine uyarı verildi.

Girne’de; 12 iş yeri denetlendi, 9 iş yeri kapatıldı, 3 iş yerine uyarı verildi. 2 iş yeri yeniden faaliyete başladı. Girne’de ayrıca 6 Şubat 2018 tarihinde iş kazası tahkikatı sonrası bir iş yeri kapatıldı. Girne’de iş kazasından dolayı daha önce kapatılan bir iş yeri de açıldı.

Güzelyurt’ta; 7 iş yeri denetlendi, 6 iş yeri kapatıldı, 1 iş yeri uyarı verildi.

Gazimağusa’da; 17 iş yeri denetlendi, 8 iş yeri kapatıldı, 9 iş yerine uyarı verildi, 1 iş yeri yeniden açıldı.

Çeler: Denetimler sıklaştırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, işçilerin sağlıksız ortamlarda ve iş güvenliğinden yoksun olarak çalıştırılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek denetimlerin daha da sıklaştırılacağını kaydetti.

Çeler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan hiç bir inşaata tolerans gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

Çeler açıklamasında, ayrıca güvenli iş ortamı yaratmanın yalnızca inşaat sektöründe değil her sektörde öncelikli olması gerektiğine vurgu yaparak iş kazalarının en sık yaşandığı sektör inşaatlar başta olmak üzere tüm sektörlerin temsilcilerine iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması ve yasal mevzuata uyulması konusunda çağrıda bulundu.

Felek: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası her alanda uygulanmalıdır

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Hasan Felek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının inşaatlarda başlatmış olduğu denetimleri olumlu karşıladıklarını ve bu denetimlerin devamlılığının olmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Felek, tüm güvenlik tedbirleri alındığı halde yaşanan kazalara iş kazası denildiğini güvenlikten yoksun koşullarda meydana gelen ölümlü olayların ise iş cinayeti olduğunu savundu.

Felek, “Bakanlıktan talebimiz bu denetimler yapılırken de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası’nın sadece inşaatlarda değil her alanda uygulanmasını sağlaması ve buna bağlı olan tüzüklerin hayata geçirilmesidir” dedi.

“Özel sektörde sendikalaşmanın önü açılmalıdır”

Hasan Felek, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının önlenmesinin sadece polisiye tedbirlerle mümkün olmadığının da altını çizdi. Felek, bu bağlamda bir eğitim sürecinin gerekliliğine dikkat çekti.

Daha fazla kar değil, işçiye saygı anlayışının ortaya konulması gerektiğini söyleyen Felek, iş kazaları ve iş cinayetlerinin önüne geçilebilmesinde özel sektörde sendikalaşmanın önemine işaret etti.

Hasan Felek, “Hükümetten ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından beklentimiz bu denetimler yapılırken özel sektörde çalışanlar için sendikalaşmanın önünün açılması ve bu konuda sendikalarla işbirliği yapmasıdır” diye konuştu.