Zelenskiy: Kırım’ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Zelenskiy: Kırım’ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım’ı geri alarak barışı yeniden sağlayacaklarını kaydetti.

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın 9 yıl önce Kırım’ın ilhak sürecini başlatmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Vladimir Zelenskiy, “Rus saldırganlığı 9 sene önce Kırım’dan başladı. Kırım’ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz. Bu bizim toprağımız. Bizim insanlarımız. Ukrayna bayrağını Ukrayna’nın her köşesine geri getireceğiz. Kırım özgür olacak.” ifadelerini kullandı.


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Tags:kırımUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
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