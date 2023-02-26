Nijerya'da bir pazarda yangın çıktı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Nijerya’da bir pazarda yangın çıktı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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nijerya pazar yangını

Nijerya’nın Borno eyaletindeki en büyük pazarda çıkan yangında yüzlerce dükkan ve işyeri kullanılamaz hale geldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri’deki en büyük pazarda gece saatlerde çıkan yangın yüzlerce dükkan ve işyerini küle çevirdi.

Polis, yaklaşık 35 yıl önce kurulan pazarda yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini ve büyük çapta maddi hasar meydana geldiğini duyurdu.


 

Fotoğraf: AFP

[Fotoğraf: AFP]

 

 

İtfaiye, yangını kontrol altına aldı.

Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum, işyerleri zarar görenlere hükümetin maddi destek sağlayacağını belirtti.

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Tags:Nijeryapazaryangın
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