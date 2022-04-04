Zelenskiy Buça’da: Burada yaşananlar savaş suçu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Buça’ya gitti. Zelenskiy, “Burada yaşananlar bir savaş suçudur ve bir soykırım olarak tanınacağından eminim” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Buça’da konuştu. Zelenskiy, “Burada basın mensupları, gazetecilerin bulunması çok önemli. Çünkü dünya Buça’da neler yaşandığını görmeli ve bilmeli” dedi.

Buça halkının sadece kendilerini değil hayvanları da düşündüğüne değindi ve Rusya’nın insanlara hayvanlardan beter davrandığını söyledi.

“Bugün Buça sakinlerine insani yardım ulaştığında ilk soruları sahipsiz kalan hayvanlara da mama getirdiniz mi idi. Bu Ukrayna halkının özelliği. Hayvanları insanlardan ayırmıyorlar. Ama aynı zamanda burada Rus askerlerinin de yüzünü görüyoruz. Onlar insanlara hayvanlardan beter davrandı.”

Zelenskiy, yaşananların bir savaş suçu olduğunu ve bir soykırım olarak tanınacağına emin olduğunu dile getirdi.

“Binlerce insan öldürüldü, gördüğümüz cesetlerin elleri bacakları parçalanmış haldeydi, kolları yerinde olanların kolları arkalarına bağlı şekildeydi. Kadınlar ve çocukların bedenleri tecavüz ve işkence belirtileri taşıyor.”