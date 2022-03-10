Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski yeni bir video mesaj yayınladı. Zelenskiy, “Biz hiçbir zaman köle olmadık ve olmayacağız” dedi.
Çarşamba günü 60 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyleyen Zelenskiy, “Bu gece Mariupol’deki patlama sonucunda kayıplarımız hakkında bilgi geldi. Doğumevi yandı ve aralarında birisi çocuk 3 kaybımız, 17 yaralımız var.” açıklamasını yaptı.
Kentte sivil can kaybı bini aştı
Rus bombaları bu kez bir çocuk hastanesi hedef aldı. 3 cam kaybının açıklandığı saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı, geriye enkaz yığını kaldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırıyı vahşet olarak niteledi.
Saldırıdan saatler sonra bile hastaneden dumanlar yükselmeye devam etti. Binanın içerisinde çekilen görüntüler saldırının şiddetini ortaya koydu.
Ukraynalı yetkililer saldırıda 17 kişinin yaralandığını duyurdu.
Sadece Mariupol’de 200 bin sivilin mahsur kaldığı belirtiliyor. Açılan insani koridorlardan günde 2 – 3 bin insanın geçebildiği aktarıldı.
Mariupol Vali Yardımcısı Sergiy Orlov, iki haftada kentte ölen sivil sayısının 1160 olduğunu söyledi.