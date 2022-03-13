Zelenskiy: 125 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi

Zelenskiy, sosyal medyadan yeni bir video paylaştı.

Rusya ile olan savaşın 18 gündür devam ettiğini belirten Zelenskiy, Rusların binlerce araç, uçak, helikopter ve insanını kaybettiğini söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna halkının teslim olmadığını ve sonuna kadar mücadele edeceğini vurguladı.

Mariupol’de durum

Mariupol’de tahliyeleri gerçekleştirebildiklerini aktaran Ukrayna Devlet Başkanı, “İşgalcilere karşı elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.” dedi.

“Kazanacağız” mesajı

Kiliselerin bile bombalandığını, insani koridorların engellendiğini ifade eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

“Moskova’da bizi duyabiliyorlar mı bilmiyoruz; bunu ileride göreceğiz. Ama biz sesimizi çıkarmaya çalışıyoruz ve yüzde yüz kazanacağız. Yaşasın Ukrayna.”