ABD’li gazeteci Ukrayna’da hayatını kaybetti

Kiev Bölgesi Polis Şefi Andrey Nebitov, 51 yaşındaki gazetecinin vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Nebitov, Renaud’un saldırıları haberleştirirken bugün yaşamını yitirdiğini ifade etti.

New York Times’tan açıklama

ABD’li gazetecinin New York Times’ta çalıştığına dair iddialar üzerine gazeteden açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada, Renaud’un geçmişte (en fazla da 2015 yılında) New York Times’a katkı sağladığı ancak halihazırda gazeteyle ilişkili şekilde Ukrayna’da bulunmadığı aktarıldı.